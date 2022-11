ŠTO JE NAJLJEPŠE? / Advent na Kvarneru isto ima svoju čar. Hoteli popunjeni, stižu nove rezervacije

Advent kao pozivnica za zimski turizam i najljepši uz more - to je misija Opatijaca s velikim ambicijama za ulazak u Novu godinu! Od blagdanske marende do zabave. Više pogledajte u prilogu.