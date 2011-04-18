Freemail – servis za slanje i primanje e-mailova
Bilo da ste početnik ili iskusni korisnik, lako ćete se i brzo snaći.
Vaš sandučić je sada veći
Jeste li umorni od e-mailova koji vas upozoravaju da vam je sandučić pun? Kapacitet sandučića na Freemailu sada je povećan, te ima mogućnost proširenja do čak 2 GB*.
Mobilna verzija
Šaljite i primajte e-mailove u bilo koje vrijeme i s bilo koje lokacije putem svog pametnog mobitela (
Čitajte sve svoje mailove na jednom mjestu
U novom Freemailu dodana je mogućnost da sve svoje e-mail adrese, poput primjerice adresa koje imate na Gmailu, Yahoou ili Hotmailu, sada možete čitati unutar Freemaila. Integrirajte sve svoje adrese elektroničke pošte na jednom mjestu kako biste ih mogli čitati bez da posebno provjeravate svaki korisnički račun i svaki put upisujete korisničko ime i lozinku.
Organizacija e-mailova (oznake i mape)
Dok neki e-mail servisi nude organizaciju e-mailova samo preko oznaka (
Antivirusna zaštita
Antivirusni softver brine o sigurnosti vaše elektroničke pošte i računala. Zaštitit će vašu poštu na način da će automatski ukloniti i izbrisati viruse, crve (
Anti-spam zaštita
Riješite se neželjene i bezvrijedne elektroničke pošte koja vam zatrpava elektronski sandučić. Freemail filtrira i blokira agresivne reklame i lažne privatne poruke koje vas vode do sadržaja koji vas ne zanimaju, a koje vrlo često sadrže i prijevaru.
Tražilica
Osim poboljšanja brzine tražilice, od sada na raspolaganju imate i mnoge napredne opcije pretraživanja pošte.
Za one sa sporijim vezama
Dodali smo i
Automatsko snimanje
Više se ne trebate brinuti ako vam se računalo smrzne za vrijeme pisanja e-maila ili ako vas 'izda' baterija u prijenosniku. Freemail automatski sprema e-mail poruke koje trenutačno pišete.
Brzi pregled e-mail poruke
Ne morate svaki e-mail otvarati posebno kada na jednostavan način možete pregledati sadržaj poruka dok ih listate (
Razmještaj poruka po mapama
Ako želite neku poruku smjestiti u točno određenu mapu, to ćete u Freemailu jednostavno napraviti tako da je uz pomoć kursora miša privučete i spustite u tu mapu (
Kontekstualni izbornici
Postoji više načina da nešto napravite. Da bi upravljanje elektroničkom poštom bilo još lakše, od sada su dodane mogućnosti navigacije kroz kontekstualne izbornike koji se otvaraju desnom tipkom miša.
Filtriranje i blokiranje pošte
Jednostavan i učinkovit sustav filtriranja i blokiranja pošte prema vašim zahtjevima, kojim upravljate putem intuitivnog sučelja.
Jednostavno dodavanje adresa i upravljanje adresarom
Freemail vam omogućava da u adresar dodate adrese iz svih popularnih e-mail aplikacija.
Bilješke
Praktične Bilješke u kojima možete spremati različite tekstove ili podsjetnike.
Pozivamo vas da iskušate ove i sve ostale mogućnosti koje će vam upravljanje elektroničkom poštom učiniti bržim, jednostavnijim i učinkovitijim, a samim time, nadamo se, i ugodnijim. Ovdje se možete prijaviti: http://prijava.net.hr/registracija.
Hvala na povjerenju!