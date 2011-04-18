Freemail – servis za slanje i primanje e-mailova

Vaš sandučić je sada veći

Jeste li umorni od e-mailova koji vas upozoravaju da vam je sandučić pun? Kapacitet sandučića na Freemailu sada je povećan, te ima mogućnost proširenja do čak 2 GB*.

Mobilna verzija

Šaljite i primajte e-mailove u bilo koje vrijeme i s bilo koje lokacije putem svog pametnog mobitela ( smartphone ) ili računalnog tableta. Mobilno sučelje Freemaila dizajnirano je kako bi vam osiguralo što jednostavnije pregledavanje i čitanje e-mailova. Za pristup mobilnoj verziji Freemaila u preglednik svog mobitela (iili tableta) upišite adresu t.freemail.net.hr.

Čitajte sve svoje mailove na jednom mjestu

U novom Freemailu dodana je mogućnost da sve svoje e-mail adrese, poput primjerice adresa koje imate na Gmailu, Yahoou ili Hotmailu, sada možete čitati unutar Freemaila. Integrirajte sve svoje adrese elektroničke pošte na jednom mjestu kako biste ih mogli čitati bez da posebno provjeravate svaki korisnički račun i svaki put upisujete korisničko ime i lozinku.

Organizacija e-mailova (oznake i mape)

Dok neki e-mail servisi nude organizaciju e-mailova samo preko oznaka ( labels ), kao primjerice Gmail, drugi pak, poput Yahoo Maila, nude tu organizaciju isključivo preko mapa ( folders ). Freemail vam omogućava da sve svoje e-mailove jednostavno organizirate na oba načina – i preko mapa i preko oznaka.

Antivirusna zaštita

Antivirusni softver brine o sigurnosti vaše elektroničke pošte i računala. Zaštitit će vašu poštu na način da će automatski ukloniti i izbrisati viruse, crve ( worms ) i ostale maliciozne softvere prije nego zaraženi e-mail uopće stigne na vaše računalo.

Anti-spam zaštita

Riješite se neželjene i bezvrijedne elektroničke pošte koja vam zatrpava elektronski sandučić. Freemail filtrira i blokira agresivne reklame i lažne privatne poruke koje vas vode do sadržaja koji vas ne zanimaju, a koje vrlo često sadrže i prijevaru.

Tražilica

Osim poboljšanja brzine tražilice, od sada na raspolaganju imate i mnoge napredne opcije pretraživanja pošte.

Za one sa sporijim vezama

Dodali smo i lite verziju, odnosno lakšu i jednostavniju verziju sučelja za one korisnike koji se spajaju preko sporijih veza ili imaju stariju verziju internetskih preglednika.

Automatsko snimanje

Više se ne trebate brinuti ako vam se računalo smrzne za vrijeme pisanja e-maila ili ako vas 'izda' baterija u prijenosniku. Freemail automatski sprema e-mail poruke koje trenutačno pišete.

Brzi pregled e-mail poruke

Ne morate svaki e-mail otvarati posebno kada na jednostavan način možete pregledati sadržaj poruka dok ih listate ( preview ).

Razmještaj poruka po mapama

Ako želite neku poruku smjestiti u točno određenu mapu, to ćete u Freemailu jednostavno napraviti tako da je uz pomoć kursora miša privučete i spustite u tu mapu ( drag and drop ).

Kontekstualni izbornici

Postoji više načina da nešto napravite. Da bi upravljanje elektroničkom poštom bilo još lakše, od sada su dodane mogućnosti navigacije kroz kontekstualne izbornike koji se otvaraju desnom tipkom miša.

Filtriranje i blokiranje pošte

Jednostavan i učinkovit sustav filtriranja i blokiranja pošte prema vašim zahtjevima, kojim upravljate putem intuitivnog sučelja.

Jednostavno dodavanje adresa i upravljanje adresarom

Freemail vam omogućava da u adresar dodate adrese iz svih popularnih e-mail aplikacija.

Bilješke

Praktične Bilješke u kojima možete spremati različite tekstove ili podsjetnike.

Pozivamo vas da iskušate ove i sve ostale mogućnosti koje će vam upravljanje elektroničkom poštom učiniti bržim, jednostavnijim i učinkovitijim, a samim time, nadamo se, i ugodnijim. Ovdje se možete prijaviti: http://prijava.net.hr/registracija.

Hvala na povjerenju!