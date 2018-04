ZIDANE POLUDIO NA PITANJA O JUVENTUSU: ‘Kako netko to može reći, ogorčen sam, stvarno mi nije jasno’

I tri dana kasnije utakmica s Juventusom glavna je tema u Madridu.

Nogometaši Real Madrida u nedjelju navečer gostuju kod Malage. Trener aktualnog španjolskog prvaka Zinedine Zidane povodom toga održao je konferenciju za novinare na kojoj nije mogao izbjeći pitanja o susretu s Juventusom. Posebno su ga zasmetali pojedini komentari u kojima se njihov prolazak dalje opisuje kao pljačka.

Real je izborio prolazak dalje nakon što je sudac Michael Oliver pokazao na bijelu točku u korist Madriđana u posljednjim sekundama susreta čime je uništio snove Juvea o preokretu.

“Postoje ljudi koji ne vole Real i to ne možemo promijeniti. Možemo samo nastaviti raditi najbolje što znamo. Nitko ne može promijeniti povijest ovog kluba. Bez obzira što se pisalo ovo je najbolji klub na svijetu. A kad si najbolji to stvara ljubomoru. Svi mogu misliti što hoće, je li bio penal ili nije, ali ogorčen sam kad se govori da je to bila pljačka. Moram stati u obranu mojih igrača. Zaslužili smo prolazak dalje”, poručio je Zidane.

“Normalno je da ljudi komentiraju, ali ne razumijem kad govore da je to bila pljačka. Juve je odigrao sjajnu utakmicu, ali mi smo zaslužili prolazak. Mislim da je stvarno previše da se tri dana govori o istoj stvari. Razočaran sam jer se govori da smo prošli zbog suca. Možemo raspravljati je li bio penal. Za mene je bio, za druge nije. Ne mogu vjerovati da netko može reći da smo prošli dalje zaslugom suca i da je to bila pljačka. To nije istina”, kazao je Francuz.

“Ljepota je nogometa što se svašta može dogoditi. Nismo odigrali lošu utakmicu, ali lopta nije htjela ući u gol te smo zbog toga bili nervozni. No, na kraju smo prošli. Ljudi su pomalo opsjednuti Madridom, ali ne možemo po tom pitanju ništa napraviti nego samo i dalje naporno raditi. Mislimo da smo odigrali dobro i zaslužili prolazak”, kazao je Zidane.

Prokomentirao je i žestok istup Gianluigija Buffona poslije susreta.

“Rekao je to što je rekao. Bio je vruć, ali moramo razumjeti njegove osjećaje. No, zaslužili smo prolazak i to jedino zanima”, završio je.