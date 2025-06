Vujović za RTL otkrio što se u posljednja dva dana promijenilo da je ipak odlučio ostati u klubu

Iako je najavio pa onda i dao ostavku, Veselin Vujović ipak ostaje trener rukometaša Zagreba.

Priča o odlasku krenula je nakon poraza u Ligi Prvaka na gostovanju kod Bešiktaša, kada je Vujović nastup momčadi ocijenio katastrofom.

Obrat se dogodio nakon što se trener sastao s čelnicima kluba, koji očito imaju jake argumente.

S novim starim trenerom Zagreba razgovarao je Antonio Vuksanović.

Što se promijenilo u posljednja dva dana da ste ipak odlučili ostati u klubu?

Prvo, razgovor s igračima koji sam obavio, u kojem su oni tražili da im dam još jednu šansu kao trener. Kažu da je to bio jedan loš dan, pa to mogu prevazići. Kad sam shvatio da su oni u godinu i nešto dana ipak desetak puta pobijedili jače protivnike od sebe, a samo jednu smo izgubili od lošijih, taj omjer 10:1 ipak je zavrijedio još jednu šansu i nije problem izgubiti, ali način na koji se izgubi je za mene problem. Druga stvar, ljudi iz kluba su mi dali potporu, i svjesni su nekih stvari koje sam ja u godinu dana promijenio, jer rezultat koji postiženo je dovoljno da promijenio sve ovo. I razmišljanje da će sportska javnost pomisliti da ako odem i potpišem za drugi klub, da sam ovo sve napravio namjerno i sve će onda biti degradirano. Kad sam u Zagrebu, sve je to doprinijelo da moja odluka ne bude konačna i definitivna iako to nije popularno raditi. Zato sam odlučio ipak promijeniti svoju odluku.

Kako ste vi doživjeli poraz u Istanbulu, dosta osobno?

Totalno i sto posto osobno. Smatram da pobijediti sebi ravnima je nešto logično za mene kao čovjeka koji cijelog života radi takve stvari. Ali izgubiti od lošijih od sebe, to me je strašno zaboljelo, i smatrao sam da je nemoguće da 16 igrača regira na takav način te da ne mogu promijeniti ništa. Na golu ni u napadu nismo imali nikakvih konkretnih rješenja, što je poremetilo moju psihu, nakon čega sam rekao da ne bih htio više biti trener takvoj ekipi. Ali zbog razloga koje sam naveo, odlučio sam promijeniti svoju odluku.

Hoće li igrači zbog svega ovoga dobiti kaznu?

Mislim da zaslužuju kaznu. Ukoliko traže nagradu za neke stvari koje odrade dobro, mislim da bi trebali biti kažnjeni. Ali to je stvar kluba, trebala bi biti jedna vremenska kazna u kojoj će im se uzeti neki postotak od plaće sve dok mi ne vratimo našu igru i bodove, ali vjerujte mi da to nisu popularne metode iako bi trebale biti prisutne.

Puno vas većih klubova traži, ali u Zagrebu ste prihvaćeni od publike i svega. Koliko bi vam bilo teško otići?

Odluka koju sam bio donio i promijenio, jedna je od težih koje sam donio. Ne bih nikako bio sretan da sam s drugim klubom morao doći u Arenu igrati protiv Zagreba. Nadam se da će na idućoj utakmici publika pozdraviti to što sam ostao dio velikog projekta.

Što onda možete obećati svim navijačima koji će nastaviti dolaziti na utakmice Zagreba?

Ja ću biti oprezniji jer mi se čini da sam u nekim stvarima pretjerao. Prvo mi igrači trebaju dokazati da su svjesni toga što ja obećajem i poručujem navijačima, pa ćemo svi skupa dati neku poruku iza koje ćemo čvrsto stajati.