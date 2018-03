VATRENE ČEKA PAKAO U NIŽNJI NOVGORODU: Juveov Predator impresivnim izdanjem poslao poruku izborniku

Most goals for Juventus in the Champions League

Alessandro Del Piero

90 games 🚶‍♂️

42 goals ⚽

David Trézéguet

58 games 🚶‍♂️

33 goals ⚽

Filippo Inzaghi

26 games 🚶‍♂️

17 goals ⚽

Pavel Nedved

53 games 🚶‍♂️

11 goals ⚽

Gonzalo Higuaín

20 games 🚶‍♂️

10 goals ⚽ pic.twitter.com/SVBZxCKthD

