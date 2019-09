UEFA SE NAKLONILA VATRENOM: Livakovićevu majstoriju u sat vremena pogledalo preko pola milijuna ljudi

View this post on Instagram

🙌 Save of the season?⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 🇭🇷 Stunning stop by Croatia number 1 Dominik Livaković! 👏⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣ #UCL #MondayMotivation #GKunion #goalkeeper #goalie #torwart #arquero #keeper #portero #goleiro #portiere #gardien #portieri