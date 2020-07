Tyson bi se u ring trebao vratiti uskoro u egzibicijskoj borbi protiv slavnog boksačkog prvaka Roya Jonesa

Jedan od najboljih teškaša u povijesti boksa, Amerikanac Mike Tyson, odlučio se prije nekoliko mjeseci vratiti u ring. Odmah je krenuo s vrlo napornim treninzima, skinuo je dosta kilograma, vratio mišićnu masu i izgleda kao u najboljim danima.

Tyson bi se u ring trebao vratiti uskoro u egzibicijskoj borbi protiv slavnog boksačkog prvaka Roya Jonesa Juniora. No, mnogi se pitaju zašto se Tyson uopće vraćao boksu. Novac u njegovu slučaju nije u pitanju jer sasvim dobro živi od uzgoja kanabisa i štoviše rekao je da će novac od meča dati u humanitarne svrhe. A kako je cijela priča oko povratka započela otkrio je TMZ-u.

Zašto se vraća?

“Prišao mi je šogor i pitao me želim li se boriti s Bobom Sappom. Rekao sam mu da neće biti ništa od toga, ali upalila mi se lampica. Pristao sam kada mi je rečeno da ćemo se boriti po boksačkim pravilima. Sapp je golem, ali u boksu se mogu nositi s njim. Nakon toga smo ušli u kontakt s drugim tipom i evo me na kraju kod Roya Jonesa. Ni sam ne znam kako se to dogodilo, ali sam zahvalan što više ne živim kao nekad”, otkrio je Tyson.

Naglasio je još jednom kako se ne vraća u ring iz vlastite koristi već će sve donirati u humanitarne svrhe. “Mnogi su pričali o tome kako se vraćam radi novca, ali ne brinite se. Neću ništa zaraditi od ovog meča, novac ide u humanitarne svrhe”, veli Tyson.

Pitali su ga na kraju hoće li štedjeti protivnika u egzibicijskom meču, a odgovor je sasvim jasan. “Ja se znam boriti samo na jedan način”, rekao je Tyson,