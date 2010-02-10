Toni se vraća na travnjak

"Vratit ću se uskoro", poručio je napadač Rome Luca Toni navijačima. Talijanski možebitni reprezentativac van travnjaka je od utakmice u kojoj je Roma 2:1 svladala Juventus u Torinu.

Na toj utakmici napadaču je stradao gležanj lijeve noge te je već tri tjedna van stroja.

"Sada sam puno bolje, nadam se da ću se vratiti čim prije", poručio je Toni. Roma u subotu na svom Olimpicu dočekuje Palermo, a svi se nadaju da će se nastaviti niz od 19 utakmica bez poraza.