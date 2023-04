DRAMA ATRAKTIVNE SPORTAŠICE / 'Zaglavila sam 18 sati, bez hrane, sna i mogućnosti da odem, tretirana sam kao građanin trećeg reda, je li to fer?'

Jedna od najljepših tenisačica današnjice Ruskinja Vitalia Djačenko na društvenim mrežama podijelila je priču kako je ostala zaglavljena na aerodromu u Kairu samo zato što ima putovnicu Rusije. "Poljska zrakoplovna kompanija Lott Airlines mi je uskratila let za Korziku na relaciji Kairo - Varšava - Nica jer sam vlasnik ruske putovnice. Pravilo kompanije ne dozvoljava Rusima ulazak u zrakoplov", započela je Vitalia pa nastavila: "Imam sva pisma podrške od strane WTA i ITF, ali u modernom tenisu to ništa ne znači. Imala sam i pismo podrške mog oca, inače rođenog u Ukrajini, koji radi za Ujedinjene narode. U pravilniku kompanije jasno piše kako pravo na let imaju članovi obitelji ljudi koji su na misiji u UN-u i imaju diplomatsku putovnicu. Ali, izgleda da ovo pravilo više ne važi za mene. Kao rezultat toga, zaglavila sam 18 sati na aerodromu u Kairu, noću, bez hrane, sna i mogućnosti da odem! Jedna devojka, sama, na aerodromu, noću. Putujući kao ruski državljanin po Europi, dobila sam posljednju vizu na samo 14 dana." Potom je nastavila: "Kao profesionalnom sportašu, potrebno mi je svakog tjedna natjecati se se na turnirima. Imam pravo ući samo u Španjolsku, jer mi je ta zemlja izdala vizu. Dakle, let mora proći samo kroz Španjolsku. U druge zemlje, na primjer gdje se održava moj turnir, nemam pravo letjeti. To mi je rekla osoba zadužena za ukrcavanje na let 'Lufthanse Airlines'. Druga kompanija, s kojom sam također pokušala odletjeti, nije mi htjela prodati kartu. U stvarnosti, to znači četiri leta umjesto dva." Za kraj je zaključila: "Kraj priče. Prenoćila sam na aerodromu, tretiran sam kao građanin trećeg reda (zbog nacionalnosti), izgubila sam nekoliko tisuća eura, jer nažalost nemam mogućnost doći na turnir. Postoje kompanija koje 'ne voze Ruse' i imaju ograničenja u viznoj situaciji. Na kraju krajeva, ne mogu se natjecati na turniru i jedina opcija je da odem kući. Igram kao profesionalni sportaš, bez zastave, ne predstavljam svoju državu, volim svoj posao, karijeru, tenis... Je li to fer prema sportašima koji nemaju veze sa ovom situacijom? Oporavljam se od teške ozljede posljednjih šest mjeseci, liječim se, treniram i opet ne mogu igrati nakon duže pauze", zaključila je ruska tenisačica.