Ons Jabeur (WTA - 6.) i Marketa Vondroušova (WTA - 42.) borit će se za naslov pobjednice u Wimbledonu, na trećem ovogodišnjem Grand Slam turniru, gdje je Tunižanka u polufinalu svladala Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku (WTA - 2.) sa 6-7 (5), 6-4, 6-3, a Čehinja bila bolja od Ukrajinke Eline Svitoline (WTA - 76.) sa 6-3, 6-3.

U subotu ćemo u All England Clubu dobiti novu Grand Slam pobjednicu u pojedinačnoj konkurenciji. Bit će to treće Grand Slam finale za 28-godišnju Tunižanku, a drugo za 24-godišnju češku tenisačicu.

Jabeur je ulaskom u finale ponovila svoj prošlogodišnji rezultat u All England Clubu, gdje ju je u meču za naslov svladala Kazahstanka Jelena Ribakina, a finalistica je bila i na prošlogodišnjem US Openu na kojem je trijumfirala Poljakinja Iga Šwiatek.

Marketa Vondroušova je prvo finale odigrala 2019. u Roland Garrosu, gdje ju je u meču za naslov nadigrala Australka Ashleigh Barty.

Čehinja uvjerljiva, Tunižanka se čupala

Za razliku od Vondroušove, koja je protiv Svitoline od 3-3 u prvom setu nanizala sedam gemova i tako stigla do uvjerljive pobjede u dva seta, Jabeur je protiv Sabaljenke nadoknadila set i 'break' zaostatka. Naime, Bjeloruskinja je vodila sa 7-6 (5), 4-2, prije nego što je Tunižanka nanizala pet gemova i odvela meč u treći set. U njemu je došla do 'breaka' u šestom gemu (4-2) te asom na petu meč-loptu, nakon dva sata i 19 minuta borbe došla do svog drugog finala na najvećem svjetskom turniru.

Jabeur je protiv Sabaljenke u petom međusobnom meču došla do druge pobjede i prekinula niz od tri uzastopna poraza, a protiv Vondroušove će u subotu pokušati prekinuti niz od dva poraza koje joj je Čehinja nanijela u ovoj sezoni, pobijedivši ju u 2. kolu Australian Opena i u osmini finala u Indian Wellsu.

Osvajanjem naslova u Wimbledonu Jabeur bi došla do trećeg mjesta na WTA ljestvici, dok bi Vondroušova skočila sve do desete pozicije i prvi put u karijeri se našla među deset najboljih tenisačica svijeta.

Subotnji finalni dvoboj tenisačica na rasporedu je od 15 sati po srednjoeuropskom vremenu.

