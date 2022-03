Svijet tenisa ostao je zatečen nakon što je bivša prva tenisačica svijeta Victoria Azarenka napustila teniski teren za vrijeme noćašnjeg trećeg kola Miami Opena i dvoboja protiv 16-godišnje češke nade Linde Fruhvirtove.

Promjene raspoloženja

Slavna bjeloruska tenisačica ponovno se, tako, našla u središtu pozornosti. Iako obično pažnju plijeni svojim dobrim igrama, u zadnje vrijeme ima neočekivane promjene raspoloženja i pažnju privlači potezima koji nisu vezani za sport. Azarenka je, naime, bila 12. nositeljica na turniru, ali u ovom meču kao da je ostala doma, kao da na njega nije ni došla. Tinejdžerica je povela 6-2 3-0 prije nego što je Azarenka iznenada odustala.

Azarenka se usprkos protestima rukovala s protivnicom, a zatim i sa sucem.

"Vika, moramo pričekati", rekla je sutkinja, ali 32-godišnjakinja je otišala s terena...

"Vika, čekaj malo", vikala je za njom sutkinja, ali se Azarenka nije obazirala.

Mlada Fruhvirtova je nakon meča izjavila kako joj je žao da je tako završilo.

"Ne znam što se na kraju dogodilo. Mučila se s ozljedama. Ne znam što je bilo, ali bila mi je čast igrati protiv nje. Nikada ne želite da se ovako zavšri, ali događa se. Rukovale smo se i samo je otišla", rekla je mlada Čehinja za AFP, prenosi američki Fox Sports.

'Mislim da bi WTA trebao to istražiti. Ovo je za mene stvarno bizarno i bez respekta za publiku'

Azarenka čitav meč nije bila usredotočena na tenis, a tijekom meča je nekoliko puta pitala svojeg trenera zašto je ona ovdje. Incident je komentirala i bivša peta tenisačica svijeta Daniela Hantučova,

"Najbezobraznije je to što je otišla s terena bez da je ikome rekla razlog zbog kojeg to radi. Mislim da bi WTA trebao to istražiti. Ovo je za mene stvarno bizarno i bez respekta za publiku, službene osobe i najvažnije za mladu Lindu. Mislim da da Vika znala da će i tako brzo izletjeti s terena ako nastavi tako igrati, ali način na koji je to napravila nije bilo lijep."

Nije odmah bilo jasno zašto se Azarenka povukla, ali njezina glava nije bila u igri, vičući svom treneru tijekom meča: “Zašto sam ja ovdje?”

Njezin nesportski potez nije dobro sjeo gledateljima i javnosti. Bivša 5. tenisačica svijeta Daniela Hantuchova poziva krovnu organizaciju ženskog tenisa da reagira...

“Mislim da će WTA stvarno morati razmotriti ovo. Ovo je za mene stvarno bizarno i stvarno bez poštovanja prema publici, prema sucu i što je najvažnije prema Lindi (Fruhvirtovoj). Mislim da Vika (Azarenka) jednostavno zna da ako nastavi ovako, ionako bi vrlo brzo bila izvan terena. Ali samo na način na koji je to učinila, to nije lijepo ponašanje."

Društvene mreže također su osudile zvijezdu.

'Ovo je stvarno razočaravajuće od Azarenke'

Urednik Sportskeede Musab Abid napisao je: "Ovo… nije idealno od Victorije Azarenke."

David Kane s Tennis Channela objavio je: "WTA tek treba odgovoriti na zahtjeve za komentar o razlogu Azarenkinog umirovljenja, što bi mi ukazivalo da ga možda još nema."

Na Twitter račun First Serve Tennis dodano je:

“Ovo je stvarno razočaravajuće od Azarenke. Ostavlja sud niotkuda, bez objašnjenja. Nadigravala ju je Fruhvirtova, a mlada Čehinja zaslužila je više poštovanja i pravo da dobije taj meč pod svojim uvjetima.”

Britanski glumac Jaiden Michael napisao je na Twitteru:

“Azarenka je baš podla! Apsolutno sam zgrožen stavom na kraju. Azarenka se ponaša kao 16-godišnjakinja. Muppet!” i “@vika7 danas si se osramotila, izgubila puno poštovanja. Molim te da potražiš pomoć".

Inače, 16. tenisačica svijeta objavila je priopćenje nakon incidenta, koje nije bacilo previše svjetla na razloge umirovljenja.

“Nisam trebao ići na teren danas. Posljednjih nekoliko tjedana bilo je iznimno stresno u mom osobnom životu", izjavila je Azarenka.

'Prošli meč mi je toliko oduzeo, ali sam željela igrati pred sjajnom publikom'

“Prošli meč mi je toliko oduzeo, ali sam željela igrati pred sjajnom publikom jer su mi pomogli da prođem svoj prvi meč. Htjela sam izaći tamo i pokušati, ali to je bila pogreška. Nadam se da ću uzeti pauzu i moći se vratiti. Žao mi je navijačima zbog onoga što se dogodilo jer ste bili sjajni što ste navijali za mene. Bio je to jedini razlog zašto sam odlučila stati na teren. Uvijek se veselim izazovu i pritisku konkurencija, ali danas je to bilo previše. Moram i učit ću iz ovoga. Željela bih čestitati svojoj protivnici i poželjeti joj puno sreće na ovom turniru i početak njezine profesionalne karijere.”

Azarenka, koja je jedna od ruskih i bjeloruskih igračica koje trenutno ne igraju pod zastavom zbog ruske invazije na Ukrajinu, rasplakala se tijekom poraza od Elene Rybakine u Indian Wellsu ranije ovog mjeseca.

Nakon poraza u Indian Wellsu, objavila je izjavu u kojoj je pisalo:

“Uništena sam akcijama koje su se dogodile u posljednjih nekoliko dana u Ukrajini. Srceparajuće je vidjeti koliko je nevinih ljudi pogođeno i još uvijek pogođeno takvim nasiljem. Od svog ranog djetinjstva uvijek sam viđao i doživljavao ukrajinski i bjeloruski narod, kao i oba naroda, prijateljski nastrojeni i podržavajući jedni druge. Teško je svjedočiti nasilnoj razdvojenosti koja se trenutno događa umjesto podrške i suosjećanja jedno za drugo.”