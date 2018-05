VEKIĆ PORAŽENA U DRUGOM KOLU: Osječanka protiv Amerikanke Keys propustila svoje prilike u oba seta

Vekić je poražena, ali meč je lako mogao otići i na drugu stranu

Hrvatska tenisačica Donna Vekić nije se uspjela plasirati u 3. kolo WTA turnira u Rimu, gdje ju je u 2. kolu svladala 13. nositeljica, Amerikanka Madison Keys, sa 7-6 (2), 7-6 (0) nakon jednog sata i 53 minuta vrlo neizvjesnog dvoboja.

Amerikanka je bolje počela dvoboj i povela sa 4-0. No, 21-godišnja Osječanka se vratila, spasila dvije set-lopte u osmom gemu i nakon ‘breaka’ za vodstvo 6-5 došla do servisa za prvi set. No, do set-lopte nije stigla. Keys je novim ‘breakom’ stigla do odlučujućeg 13. gema u kojem je naša tenisačica ostala na dva poena.

U drugom setu Vekić je uz jedan ‘break’ povela sa 4-1. No, Keys je nizom od tri gema izjedačila na 4-4. I drugi set je došao do ‘tie-breaka’ u kojem je Keys bila nadmoćna i ostavila Vekić bez poena.

Amerikanka će u osmini finala igrati protiv prve tenisačice svijeta, Rumunjke Simone Halep, koja je prepustila svega jedan gem Japanki Naomi Osaki.