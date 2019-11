UŽIVO, HRVATSKA – RUSIJA: Borna Ćorić mora spašavati Hrvatsku u meču protiv 17. tenisača svijeta

Mečeve Davis Cupa Hrvatske i Rusije možete pratiti uživo na portalu Net.hr

UŽIVO

Davis Cup

Hrvatska – Rusija 0:1

Borna Ćorić – Karen Hačanov

2-3

Prvi set

1-2 Nakon tri gema nitko nije izgubio svoj servis. Potpuno različit meč od ovog prvog Borne Goje i Andreja Rubljeva.

0-0 Počeo je meč Borne Ćorića i Karena Hačanova. Rus prvi servira.

Hrvatska Davis Cup reprezentacija na čelu s izbornikom Frankom Škugorom ulazi u obranu naslova svjetskih prvaka u Madridu.

Nakon što je Borna Gojo izgubio u svom meču protiv Andreja Rubljeva, na teren će izaći Borna Ćorić (ATP-28) koji će igrati protiv Karena Hačanova (ATP-17). Posljednji predstavnici Hrvatske koji budu igrali su Nikola Mektić i Ivan Dodig koji će protiv Rubljeva i Hačanova tražiti vjerojano odlučujući bod u susretu Hrvatske i Rusije.

ANDREJ RUBLJEV PREJAK ZA BORNU GOJU: Veliki teret sad je na leđima Borne Ćorića

Poraz Goje u debiju

U svom debitantskom nastupu za hrvatsku Davis Cup reprezentaciju u Madridu Splićanin Borna Gojo izgubio je nakon sat vremena i deset minuta od Rusa Andreja Rubljeva 2:0 u setovima. Oba seta Rus je dobio istim rezultatom – 6-3.

Razlika u kvaliteti između dvojice tenisača bila je očita. Dok je naš tenisač daleko je od Top 200 na ATP ljestvici (280.), Rubljev je na odličnom 23. mjestu ATP ljestvice.

U meč su obojica tenisača ušli dosta dekoncentrirano i na samom početku vidjeli smo tri breaka u prva tri gema. U jednom je trenutku Rubljov stigao do 4-1, no Gojo se počeo vraćati u meč i stigao do 4-3, no to je bilo to od hrvatskog tenisača.

Drugi set odradio je ruski tenisač rutinski i puno mirnije te stigao do prve pobjede za Rusiju u Davis Cupu.