PRIZORI S US OPENA OBILAZE SVIJET / Ukrajinska tenisačica se zbog rata odbila rukovati s Bjeloruskinjom: 'Mogla je napraviti više...'

Ukrajinska tenisačica Marta Kostyuk odbila se u četvrtak rukovati s Bjeloruskinjom Victorijom Azarenkom nakon poraza u drugom kolu US Opena, kazavši da je to bio "njen izbor" jer zamjera svojoj bjeloruskoj protivnici šutnju o ratu u Ukrajini. "To je bila moja odluka. Nisam htjela", objasnila je Kostyuk na konferenciji za novinare, koja se radije odlučila za lagani dodir reketa na kraju meča u kojem je Azarenka bila bolja sa 6-2, 6-3. "Nikada me nije došla vidjeti da mi kaže što misli (o sukobu koji je u tijeku). Nemam ništa protiv nje osobno. Samo mislim da ima tako važnu ulogu, kao članica WTA Vijeća tenisačica, a također i izvan teniskih terena, u svojoj zemlji. Mislim da je mogla učiniti više", rekla je 20-godišnja Ukrajinka. "Jednostavno mislim da to nije ispravan način ponašanja, s obzirom na okolnosti u kojima se trenutno nalazim", dodala je Kostyuk, također tvrdeći da je pokušala kontaktirati Azarenku SMS porukom u srijedu, dan prije meča kako bi je upozorila da se neće rukovati s njom. Bjeloruskinja, koja će u sljedećem kolu igrati protiv Hrvatice Petre Martić, branila se da nije htjela razgovarati s Kostyuk.