Španjolski tenisač Rafael Nadal plasirao se u polufinale Roland Garrosa nakon što je u sjajnom meču nakon četiri sata i 16 minuta borbe pobijedio Srbina Novaka Đokovića sa 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4). S velikom tugom dočekali su ovaj poraz srpski mediji koji se nikako ne mogu s tim pomiriti. U prilog tomu ide u tekst koji je plasirao Alo.rs pod naslovom 'Nadal uzima stimulativna sredstva: Poznati doktor razotkrio prljavi plan Španjolca.'

“Španjolski tenisač Rafael Nadal konstantno ponavlja kako trpi velike bolove u predjelu stopala i da bi mu Roland Garros mogao biti posljednji turnir u karijeri.

Je li to sve dio samo prljave igre kojom želi poremetiti rivale ili ga zaista muči ozljeda? Kako je moguće da čovjek koji do dan prije početak turnira nije siguran hoće li igrati, bude u stanju skoro pet sati na najvišem nivou odmjeravati snage s Novakom Đokovićem? Koristi li neka (ne)dozvoljena sredstva?”, zapitali su , a povodom toga razgovarali su s Miljkom Ristićem, jednim od najboljih kardiokirurga u Srbiji.

"Gledao sam meč Đokovića i Nadala od početka do kraja i nije mi djelovalo da Rafael ima bilo kakvu ozljedu. Ne može igrati i trčati tim tempom s ozljedom četiri, pet sati, bez ikakvih grimasa, bola. Nepojmljivo mi je da je on ozlijeđen. Puno manja ozljeda sprečava tenisača da igra onakvim intenzitetom. Tu se sigurno radi o nekoj špekulaciji na psihičkoj bazi, da protivnika pripremi da neće igrati, a onda pokaže maksimum. On nikada nije igrao ovako snažno i brzo kao sada protiv Novaka", kazao je Ristić.

"Uvjeren sam da konzumira stimulativna sredstva, samo što je to teško dokazati. Suvremena farmacija sposobna je napraviti stimulativne lijekove, a da to dosadašnjim metodama nije moguće otkriti. Maratonci koji trče dva i pol sata jedva dišu, a pogledajte kako se ponaša Nadala koji trči skoro pet sati. Jasno je da tu nešto nije u redu", dodao je te je upitan koliko je opasno što koristi ta sredstva.

"Nije zdravo, ali ako se koristi dozirano nije jako opasno. Ona pojačavaju snagu, sposobnost organizma, ali ne ostavljaju neke ozbiljnije posljedice. Jedino, nije dobro da se stimulativno sredstvo koristi u kombinaciji s alkoholom, pogotovo poslije meča"; istaknuo je i osvrnuo se na to kako Nadalove izjave uoči meča utječu na njegove suparnike.

"On ide na varijantu da se protivnik opusti, ide na varijantu da će otkazati meč, onda Novak ili drugi igrači ne razrađuju neku taktiku, opuste se, a u suštini igraju protiv protivnika koji je savršeno pripremljen. Neće Nadal završiti karijeru. Igra sport koji donosi puno novca, tako da se on ne napušta tako lako", završio je.