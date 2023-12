Nekoć je njegovo ime bilo na ATP ljestvici, ali su mu optužbe za namještanje mečeva i klađenje potpuno ugasile karijeru.

Iako je potpuno oslobođen svih optužbi, Talijanski tenisač Daniele Bracciali bio je kažnjen s 250 tisuća dolara uz doživotnu suspenziju i zabranjen dolazak na ATP turnire kao gledatelj.

Sve je počelo 2015. godine kada je zbog doticaja s ljudima koji su se kladili na tenis suspendiran, a u razgovoru za Fanpage otkrio je detalje cijelog slučaja.

U probleme je ušao zbog dvojice računovođe koje je angažirao radi naplate duga jednom kluba, a njih su se dvojica kladili na mečeve.

"Kladili su se i ja sam to znao, ali u to vrijeme 90 % ljudi koje si upoznao je to radilo, kao danas. Kladili su se na nogomet i tenis, pitali su me razna pitanja ‘Znaš li ovo ili ono‘ i rekao sam ‘Da, znam ovo ili ono", rekao je.

Meč iz 2011. kojeg su igrali Starace i Travera u Barceloni razlog je zbog kojeg je osuđen.

"Optužba protiv mene je bila da sam povezao Potita s tim kladiteljima, s računovođama, preko mobilnog telefona. Međutim, ja nikad nisam dobio taj mobitel… Na sudu u Cremoni sam oslobođen uz pojašnjenje da nisam napravio nikakav prekršaj, ali me 10 dana nakon toga ITIA optužio da sam postupao kao posrednik za namještanje tog meča. Dakle, na kaznenom sudu sam oslobođen, ali me sportski sud osudio, što je nevjerojatno. Rekli su da moramo biti primjer mladima, da je to bio razlog što sam osuđen", objasnio je Talijan, pa dodao kako je klađenje na mečeve funkcioniralo:

"Kladili su se na poen uživo. Imali su osam sekundi između trenutka kada je poen završio i moguće oklade, pa su se uvijek kladili na sigurno; vidjeli su ishod uživo prije nego što je sustav ažuriran. Sada je, po mom mišljenju, fenomen klađenja u tenisu eliminiran, prije je sigurno postojalo. Bilo je likova koji su dolazili na turnire, dogodilo mi se više puta da su me zvali u sobu, i uvijek sam sve ispričao."

Iako je u Italiji na sudu oslobođen svih optužbi ove rigorozne sankcije dodijelio mu je Tennis Integrity Unit, odnosno današnja ITIA, nadležno tijelo koje se bori protiv korupcije u ovom sportu.

"Zašto moram pronaći druge igrače za namještanje kad sam ja to mogao? Igrati 30-35 turnira parova godišnje, bilo bi lakše. To su lude stvari. Na kraju svega osjećam se kao rogonja i pretučen. Nevjerojatno su se silovito obrušili na mene", zaključio je Bracciali.

