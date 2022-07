Srpski tenisač i aktualni osvajač Wimbledona, Novak Đoković, spektakularno je dočekan u Beogradu nakon što je osvojio svoj 21. grand Slam u karijeri. No, Đoković je odmah nakon dočeka izrazio želju da igra na Australian Openu, prvom Grand Slamu u sezoni, s kojeg su ga ove godine izbacili i utamničili jer se nije cijepio protiv koronavirusa, odnosno zato što je bio prijetnja za zdravlje i javno dobro stanovnika Australije.

Đokoviću je bilo ukinuto pravi ulaska u Australiju sljedeće tri godine, kako zbog necjepljenja, tako vjerojatno i zbog stavova prema cijepljenju.

"Kako sada stoje stvari, ne mogu u Australiju i Sjedinjene Američke Države, no nadam se dobrim vijestima. Vjerujem da će se situacija oko Australian Opena promijeniti. Za US Open nema puno vremena, ali nada umire posljednja. Volio bih igrati u SAD-u i Australiji, no ne budem li mogao, to neće biti kraj svijeta", rekao je Đoković nakon dočeka.

Ipak će igrati?

Međutim, postoji mogućnost da Đoković sljedeće godine ipak zaigra na Australian Openu. Kako piše Daily Mail, Đokoviću bi mogla biti skinuta zabrana ulaska u Australiju. Vlada novog australskog premijera Anthonyja Albanesea, malo drugačije gleda na Đokovića i njegov slučaj. Premijer voli tenis i aktivno ga igra i svakako želi na svom turniru jednog od najboljih igrača svih vremena.

Premijer je u dobrim odnosima s Australskim teniskim savezom i planira iskoristiti svoj utjecaj kako bi omogućio Đokoviću da igra na Australian Openu, pišu tako Englezi.