Španjolski tenisač Carlos Alcaraz osvojio je Wimbledon nakon što je u finalu nakon skoro pet sati igre svladao Srbina Novaka Đokovića s 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4.

Alcaraz je došao do drugog grand-slam naslova nakon osvajanja US Opena lani, a osvetio se Đokoviću za poraz u polufinalu Roland Garrosa u svibnju, kada ga je, prema vlastitom priznanju, "uništila velika trema i nervoza". Protiv Đokovića sada vodi s 2-1 u međusobnim srazovima.

Đoković je glatko dobio prvi set, a jedan od ključnih trenutaka meča zbio se u tie-breaku drugog seta kada je Đoković lošim bekendom upropastio loptu za 2-0 u setovima kod 6-5, da bi Alcaraz dobio još dva poena i izjednačio. Španjolac je potom prohujao trećim setom, ali se Đoković čudesno vratio u četvrtom. U petom setu Alcaraz je oduzeo servis Đokoviću za 2-1 i zadržao "break" dokraja za veliku pobjedu nad 16 godina starijim suparnikom.

Novakov poraz i dalje glavna tema u Srbiji, a jako su tamo odjeknuli komentari crnogorskog novinara Nebojše Šofranca.

"Što si mu to uradio, Karlitose? Toliko ilegalno ludih voleja, slajseva i bombi koje bi trebalo zabraniti. I da razbuktiš ovoliko bijes drvosječa koji ne znaju ni gemove da broje, a znaju toliko da proklinju momka od 20 godina koji je zadivio svijet? Koliko čobana će prestati gledati tenis i plakati ojađeno na mom zidu?", napisao je Šofranac pa dodao:

"Španjolci su dali novi nadimak Novaku. LOAT, čak 12 izgubljenih finala, najviše u Open Eri, on je loser of all times."

