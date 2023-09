Najbolji tenisač svijeta, te aktualni osvajač US Opena Carlos Alcaraz, usprkos ozljedi bedra lako je pobijedio Alexandera Zvereva 6:3, 6:2, 6:4 za polufinale US Opena noćas po hrvatskom vremenu. Tamo ga čeka Danil Medvedev. Alcaraz je rutinski savladao 12. igrača svijeta i finalista US Opena iz 2020 i opet zavrijedio naslovnice španjolskih medija.

Zverev imao samo jednu šansu za - nešto

"U prvom setu pod svjetlima na stadionu Arthur Ashe, Zverev je dobio prve break lopte u meču. Prilika za ranu prednost protiv branitelja naslova. I onda – puf! - Carlos je eksplodirao i meč nije bio zanimljiv, nego jednosmjeran, nestao rezultatski za Zvereva. Alcaraz je odbacio te šanse da zadrži, a zatim je sam dobio break u sljedećoj igri polaganjem iznad glave koji se odbio u tribine. Stigao je još jedan servis i tako je set pripao Alcarazu, kao i na kraju plasman u polufinale", stoji u pisanju Marce.

Prvi nositelj Alcaraz potisnuo je Zvereva 6-3, 6-2, 6-4 i napravio korak bliže tome da postane prvi čovjek koji je osvojio uzastopne naslove na Flushing Meadowsu otkako ih je Roger Federer skupio pet zaredom od 2004. do 2008. godine.

"Da sam mogao napraviti break, napravio bi ga", rekao je Zverev o tom ključnom segmentu u sedmoj igri meča.

"Iako sam izgubio prvi set, mislio sam da će to biti natjecateljski meč. Mislio sam da je moja razina tu. Mislio sam da je njegova razina tu. Mislio sam da će biti zabavno", dodao je Zverev.

Ali, 12. nositelj - 26-godišnji Nijemac Zverev, koji je bio drugoplasirani na US Openu 2020., rekao je da je osjetio nešto što ga muči u području lijeve tetive koljena, tamo početkom drugog seta. I zbog toga je, objasnio je, sprintanje i ispravno odgurivanje za servis postalo problematično.

Problemi Zvereva

"Nisam odustajao," naglasio je Zverev, koji je napustio teren na medicinsku pauzu prije trećeg seta, "ali tada možete učiniti vrlo malo, na neki način, protiv Carlosa."

Inače, 20-godišnji Alcaraz nije pokazivao znakove usporavanja. Nije bilo mnogo slučajeva u kojima je itko uspio usporiti Alcaraza, 20-godišnjaka iz Španjolske, na bilo koji pravi način tijekom proteklih više od godinu dana Grand Slam akcije. Poboljšao se na 24-1 na zadnja četiri velika turnira: nakon prvenstva u New Yorku prije 12 mjeseci, propustio je Australian Open zbog ozljede noge, stigao je do polufinala French Opena prije nego što je izgubio od Novaku Đokoviću, te je dodao Wimbledonski trofej pobjedivši Đokovića u finalu, prije niza ova dva tjedna.

Moguće finale Alcaraz - Novak

"Moguće je i finale protiv Novaka Đokovića", navodi Marca u naslovu na svom web izdanju.

Zvereva je očito iscrpio maraton sa Sinnerom. U prvih šest gemova je igrao sjajno, ali onda se ugasio i Alcaraz je brzo imao kapitalna dva seta prednosti. Nijemac se probudio u trećem setu, što mu je donijelo dvije break-lopte, ali nije ih iskoristio. Za razliku od njega, Medvedev je to napravio, i to u ključnom trenutku, pri rezultatu 4:4.

Tako je Alcaraz došao na jedan meč od programiranog finala protiv Đokovića. Srpskog šampiona u polufinalu čeka senzacionalni Ben Shelton.

U utorak su međusobni polufinalni meč osigurali Srbin Novak Đoković i Amerikanac Ben Shelton.

