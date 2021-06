Nepostavljena Slovenka Tamara Zidanšek (23) stigla je do Grand Slam polufinala Roland Garrosa pobijedivši nakon velike borbe Španjolku Paulu Badosu sa 7-5, 4-6, 8-6.

Zidanšek je postala tek druga Slovenka s grand slam polufinalom, a Mima Jaušovec je 1977. godine osvojila Roland Garros. Sraz dvije grand slam četvrtfinalne debitantkinje bio je pun preokreta, svjetski broj 85. Zidanšek vodila je s 1-0 u setovima i 4-2 u drugom, ali je 35. igračica svijeta Badosa potom dobila šest gemova u nizu.

Zidanšek je kod 6-6 u trećem spasila je tri "break-lopte", a potom iskoristila drugu meč loptu za najveći uspjeh u karijeri. Slovenka će u polufinalu igrati protiv iskusne Ruskinje Anastasije Pavljučenkove.

Zanimljivo je još reći kako je mlada Tamara imala veoma zanimljiv put do Roland Garrosa. Naime, donedavno se uopće nije bavila tenisom već je bila višestruka slovenska prvakinja u snowboardu. Tenisa se ozbiljnije primila tek u ljeto 2018. godine kada je osvojila svoj prvi WTA naslov i to u Bolu na Braču.

'Nikada nisam bila dobra tenisačica'

‘’Bila sam članica slovenske skijaške i snowboard reprezentacije, a na ljetnim kampovima imali su tenis kao slobodnu aktivnost. Tako sam počela. Sigurno bih se nastavila baviti tim, zimskim sportovima da nisam uvijek bila prehlađena. Uvijek. Šmrcanje, kihanje, kašljanje’’, izjavila je to Zidanšek nakon prvog kola Roland Garrosa u kojem je svladala jednu od najboljih igračica svijeta Biancu Andreescu.

Isto tako, kazala je kako misli da je stvorena za sport. ‘’Majka mi je učiteljica, a tata sudac. Roditelji su htjeli da se bavim glazbom, no kad god bih imala priliku uzimala sam loptu u ruke. Mislim da sam dobra u svakom sportu. Ne najbolja, ali u svakom sportu vrlo dobra. Studiram psihologiju, to me zanima’’, rekla je Slovenka i naglasila kako nikada zapravo nije bila vrhunska tenisačica.

‘’Nikad nisam bila top tenisačica, ni u kadetskom, juniorskom uzrastu. Uvijek su me smatrali autsajdericom, ali sama sam se popela do ovoga mjesta. Sve me to ojačalo", rekla je Tamara.