Najbolji bosanskohercegovački tenisač, Damir Džumhur, ispao je u kvalifikacijama za Roland Garros od Fernanda Verdasca, a nedugo nakon meča osjetio je bol u trbuhu zbog koje je završio u bolnici. Ispostavilo se da je imao upalu gušterače. Džumhur je sve objasnio u objavi na Instagramu.

"Posljednji tjedan za mene je bio jedan od najtežih perioda. Poslije meča u Parizu na Roland Garrosu osjetio sam jaku bol u trbuhu. Javio sam se liječniku i ubrzo sam završio u bolnici. Pretrage su pokazale da je u pitanju upala gušterače. Na ljestvici od jedan do pet, bol je bila pet. I to se dogodilo samo tri dana prije mog 30. rođendana. Otada sam na intenzivnoj njezi u Parizu, a zatim Beogradu. Bili su to najveći bolovi u mom životu. Nisam pomislio da ću tako nešto doživjeti, pogotovo jer je došlo niotkuda, i to zdravom sportašu poput mene. Bit ću u bolnici još dva tjedna jer oporavak od ovoga nije lagan. Sretan sam što sam živ i što mi nije potrebna operacija. Više ću cijeniti život, uživati u stvarima koje su važnije od tenisa, od svega na svijetu, a to je moja obitelj", napisao je Džumhur i zatim nastavio.

"Moji me sin i supruga bezuvjetno vole. Drago mi je što mi je već sad bolje i što vidim napredak. Liječnici, koji su se brinuli o meni, napravili su sve kako bi me spasili i ojačali. Hvala im. Zahvaljujući podršci prijatelja i obitelji, a posebno supruge Barbare, te uz misli na sina, opet ću biti zdrav. O tenisu trenutno ne razmišljam. Vrijeme ću provesti s dragim ljudima. Hvala svima na podršci", zaključio je BiH tenisač.