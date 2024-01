Mari Osaka (27), starija sestra jedne od najboljih tenisačica današnjice Naomi Osake, na društvenim mrežama je objavila da će ubiti vlasitog oca Leonarda Francoisa. ako nastavi fizički zlostavljati nju ili članove obitelji.

"Ja sam kći vraga. Želim svima reći koliko sam razočarana i ljuta zbog tebe, kao oca i ljudskog bića. Iznevjerio si me na svaki mogući način koji postoji. Maltretiraš me otkako sam bila mala i sada nastavljaš maltretirati moju majku. Nastavljaš je emotivno zlostavljati i ulaziš u našu kuću kao da je tvoja", napisala je u emotivnoj objavi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo javno pišem upravo zato što si kukavica koja se krije iza fizičke snage koja ti omogućuje da nas udariš i našeg izbora da te ne prijavimo policiji. To je to, završila sam s tobom, sljedeći put kad te vidim, zovem policiju. Shvati ovo kao prijetnju. Zbog načina na koji si povrijedio moju obitelj, ne bih požalila ni da te policija ubije. Ako mi opet dođeš prijetiti, da me prebiješ, uzvratit ću i boriti se za nas oboje. Ubit ću te, ako me prvo ne ubiješ pištoljem koji nosiš kao i sve kukavice. Pa samo naprijed, da vidimo kakav si ti čovjek, iako ja od rođenja znam da si vrag. Bože pomozi mi ako opet dođe", poručila je Mari koja je nakon toga obrisala Instagram profil, ali njena objava sada kruži drušvenim mrežama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mari je profesionalno igrala tenis od 2014. do 2021. godine, ali nije bila jako uspješna. Tijekom kartijere zaradila je "samo" 90 tisuća dolara.

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.

Tekst se nastavlja ispod oglasa