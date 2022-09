PRED 30 000 LJUDI / Serena Williams šokirala 2. nositeljicu US Opena i odgodila odlazak u mirovinu: 'Nema žurbe, ostalo je još nešto od mene. Ja sam ipak Serena'

Slavna američka tenisačica Serena Williams pobijedila je noćas po hrvatskom vremenu na US Openu drugu tenisačicu svijeta i drugu nositeljicu turnira Anett Kontaveit 7:6(4), 2:6, 6:2, u 2. kolu posljednjeg Grand Slam turnira, ujedno i posljednjeg u svojoj karijeri te tako odgodila odlazak u mirovinu. U 3. kolu će igrati protiv Ajle Tomljanović. Serena je do pobjede pred 29.959 ljudi na kultnom turniru došla boljom igrom u tie-breaku prvog seta i dominantnijom u trećem. Njega je otvorila s 2:0 i imala 40:0 prije no što je izgubila svoj servis i dopustila 26-godišnjoj Estonki da se vrati u igru. Uslijedio je novi break za 3:1 i njegova potvrda na servisu, a onda i spašavanje break-lopte za 5:2 prije no što je meč privela kraju. "Nema žurbe, ostalo je još nešto od mene", kazala je Serena okupljenim novinarima nakon pobjede u smiraj karijere, prenose američki mediji. Washington Post se pita: Koliko je još ostalo i koliko Serena može daleko na US Openu? Protiv Tomljanović, 46. igračice svijeta, Serena još nije igrala, ali zna kako to neće biti lak meč. "Ja sam prilično dobra igračica, ovo radim najbolje. Volim izazove i spremna sam za njih. Nisam puno igrala, ali sam dobro trenirala i to se poslaguje na svoje mjesto. Nije me iznenadila razina igre. Ja sam Serena", rekla je šesterostruka osvajačica US Opena, turnira koji je prvi put osvojila 1999. godine.