Najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić (ATP - 16.) igrat će u osmini finala turnira ATP Masters 1000 serije u Rimu, gdje je u ponedjeljak u dvoboju 3. kola nadigrao Španjolca Roberta Carballesa Baenu (ATP - 51.) sa 7-6 (3), 6-1.

Bio je to njihov treći međusobni dvoboj, prvi na zemljanoj podlozi, u kojem je Borna došao do treće pobjede, nakon što je bio bolji i 2018. na US Openu te 2019. u Miamiju na betonu.

Ćorić je odlično otvorio dvoboj protiv 30-godišnjeg Španjolca i već u prvom gemu došao do 'breaka'. Hrvatski tenisač je tu prednost držao do servisa u kojem je trebao osigurati osvajanje prvog seta, a pri tom je spasio jednu 'break-loptu' u šestom gemu.

No, u desetom gemu je Carballes Baena profitirao od Ćorićevih promašaja, došao do 0-40 i iskoristivši treću priliku za 'break' izjednačio na 5-5. Odluka o pobjedniku prvog seta pala je u 'tie-breaku' u kojem je hrvatski tenisač osvojio sve poene na servisu te s dva 'mini-breaka' došao do konačnih 7-3.

Ćorić je potpunu kontrolu meča preuzeo nakon što su obojica tenisača osvojila prve gemove u drugom setu kad su bili na početnom udarcu. Uslijedio je Bornin niz od pet gemova kojim je nakon jednog sata i 45 minuta igre stigao do osmine finala, svog najboljeg rezultata na rimskom Masters 1000 turniru.

Ćorić je dvoboj završio sa 76% osvojenih poena na prvom servisu i vrlo visokih 66% iskorištenosti drugog servisa, a bio je značajno uspješniji od suparnika na reternu na kojem je osvojio 41% (24/58) poena, dok je Carballes Baena ostao na 29% (18/63). Ćorić je iskoristio tri od osam prilika za 'break' te spasio četiri od pet prilika za oduzimanje servisa koje je imao njegov suparnik.

Za plasman u četvrtfinale rimskog Mastersa Ćorić će igrati protiv mađarskog kvalifikanta Fabiana Marozsana (ATP - 135.) koji je napravio senzaciju i izbacio drugog nositelja, Španjolca Carlosa Alcaraza, sa 6-3, 7-6(4). Inače, Alcaraz će za tjedan dana ponovno zamijeniti Novaka Đokovića na čelu pojedinačne ATP ljestvice.