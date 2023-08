Španjolac Roberto Carballes Baena priredio je najveće iznenađenje dosadašnjeg tijeka posljednjeg teniskog Grand slam turnira sezone, US Opena koji je počeo u ponedjeljak u New Yorku.

Carballes Baena je susretu 1. kola svladao četvrtog nositelja i četvrtog igrača svijeta Danca Holgera Runea sa 6-3, 4-6, 6-3, 6-2.

Bio je to treći međusobni ogled Runea i Carballes Baene i druga pobjeda za Španjolca, koji zauzima 63. mjesto ATP-ova poretka. Premijernu pobjedu upisao je u njihovom prvom susretu lani u Cordobi, a Rune je na 1:1 izjednačio ove godine u Wimbledonu, gdje je slavio u tri seta.

Rune, 20-godišnji danski tenisač, uživa u renkingu karijere i na US Open je došao s većim ambicijama od ovakvog raspleta. Treći put igra na američkom Grand Slamu, gdje je dosad najdalje došao do trećeg kola. Bilo je to prošle godine. Carballes Baena je prvi put u karijeri pobijedio nekog tenisača iz kruga deset najboljih. Bio mu je to 14. pokušaj.

Carballes Baena će u 2. kolu igrati protiv boljeg iz ogleda Čeha Jirija Lehečke i Aslana Karaceva.

