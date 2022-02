Ruska tenisačica Anastazija Pavljučenkova,14. igračica svijeta i jedna od najboljih ruskih sportašica, putem Instagrama osvrnula se na rusku invaziju Ukrajine, koja je započela prije pet dana.

Pavljučenkova ne skriva da ju je to jako pogodilo i poslala je antiratnu poruku.

'Ovo nam oduzima budućnost...'

"Tenisom se bavim otkako sam bila dijete. Predstavljam Rusiju cijeli život, to je moj dom i moja zemlja, ali me sada strah, kao i moju obitelj i prijatelje. Ali me nije strah jasno reći što mislim - ja sam protiv rata i nasilja", napisala je Anastazija pa zaključila:

"Nasilje ne mogu opravdati osobne ambicije i politički motivi. Ovo oduzima budućnost ne samo nama već i našoj djeci. Zbunjena sam i ne znam kako mogu pomoći u ovoj situaciji. Ja sam samo sportašica koja igra tenis. Nisam političarka niti javna ličnost, nemam iskustva u ovome. Samo javno mogu reći da se ne slažem s ovim odlukama. Zaustavite nasilje, zaustavite rat."