Bivši hrvatski tenisač Ivan Ljubičić dao je intervju za švicarske medije koji je prilično razbjesnio Srbe. Naime, on je kao bivši trener Rogera Federera istaknuo da Švicarac najbolji svih vremena.

"Novak je bio prosječan, nije najveći tenisač! Skandal intervju Hrvata: Znam ga odmalena, nikad ne bih ni pomislio…", naslov je na Mondo.rs-u.

"Ne mogu pobijediti u ovoj temi. Možda ne mogu biti ni objektivan. Ali za mene, najveći je onaj tko je imao najveći utjecaj na svoj sport. Kada pričamo o najuspešnijem ikad, to će skoro sigurno biti Novak. Osvojio je najviše Grand Slam titula, bio je 'Broj 1' najduže vremena. Svi statistički brojevi su na njegovoj strani. Ali postoji razlika između najvećeg i najuspešnijeg", rekao je Ljubičić pa dodao:

"Michael Jordan nije bio najuspješniji košarkaš, ali svi ga smatraju najvećim. Kako to? Zbog njegovog utjecaja na sport. Što se mene tiče, to je Roger u tenisu. Svi to mogu vidjeti drugačije i ne moramo svi se suglasiti po ovom pitanju. Roger je imao svoje velike trenutke, sada je Novakov red. Ali to ne baca sjenku na Rogerovu karijeru. Uvijek ćemo pričati o 'velikoj trojci' i svi će imati svoje favorite i to je u redu."

Otkrio je Ljubičić kako ga je Đoković impresionirao.

"Njegova odlučnost, njegova motivacija, vatra u očima… Njegova tvrdoglavost da uvijek želi više. A sada ga hrani negativna energija. Konstantno traži balans, svakodnevno. To možete osjetiti, vidjeti. U jednom trenutku želi osjetiti ljubav ljudi i traži je, u drugom mu je potrebna mržnja i traži je. Uvijek traži načine da se stimulira.Ali budimo iskreno - nikad ne bih pomislio da može osvojiti 23 grand slam titule. Nikad u životu."

"Kao junior, došao je na akademiju sa Ricardom Piattijem, a tamo sam bio i ja. Trenirali smo zajedno mjesecima. Naravno da ste mogli vidjeti da ima talenat, bio je pokretan i vrlo okretan. Ali na tehničkom nivou, bio je prosječan. Njegov bekhend je bio dobar, njegov forhend je bio problematičan, njegov servis je i dalje imao veliki prostor za napredak… Nikad ne bih pomislio u to vrijeme da će postati najuspešniji. To je veoma impresivno", zaključio je Ljubičić.

Novinar Monda pak tekst zaključuje rečenicom.

"Ipak, Novak je pokazao i Ljubičiću i cijelom svijetu da griješe i postao je ne samo najuspešniji, već i najveći tenisač svih vremena."

