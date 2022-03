Američki tenisač Taylor Fritz šokirao je Rafaela Nadala u finalu ATP turnira Masters 1000 serije u Indian Wellsu, zaustavio njegov pobjednički niz od 20 mečeva u 2022. i slavljem 6-3, 7-6 (5) stigao do drugog, ujedno i najvećeg trofeja u karijeri te postao prvim američkim pobjednikom BNP Paribas Opena od trijumfa Andrea Agassija 2001.

Fritzu je to bilo šesto i daleko najveće finale u karijeri, a Nadal je igrao za svoj četvrti trofej u Indian Wellsu, 92. ATP naslov i 37. na turnirima Masters 1000 serije čime bi izjednačio rekord Novaka Đokovića.

'Ne znam što se događa'

Nadal je nakon meča otkrio da ga muče zdravstveni problemi i zabrinuo cijeli teniski svijet.

"Teško mi je distati. Kada pokušam udahnuti zrak, bolno je i neugodno. Kada dišem, osjetim iglu koja me probada inzutra. Imam i vrtoglavicu jer je prilično bolno i to je vrsta boli koja me ograničava", ispričao je zabrinuti Nadal.

"Iskreno, tužan sam zbog toga što se u ovakvom stanju nisam mogao natjecati. To je stvar koja me sada zabrinjava. Brine me što ne znam što se događa i što moram učiniti kako bih se oporavio. Ne znam niti koliko će trajati", poručio je.