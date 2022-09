BIZARNO / Rafael Nadal se ozlijedio u pobjedi na US Openu, reket ga pogodio u nos: 'To mi se dogodilo i s palicom za golf...'

Španjolski tenisač Rafael Nadal probio se u treće kolo US Opena, posljednjeg Grand Slam turnira godine, nakon nove pobjede u četiri seta. Na premijeri turnira u New Yorku Nadal, inače drugi nositelj, pobijedio je Australca Hijikatu u četiri seta, ali nakon izgubljene prve dionice, a sve je ponovio u drugom kolu u kojem je nadjačao Talijana Fabija Fogninija sa 2-6, 6-4, 6-2, 6-1. Situacija za Španjolca je mogla biti još zamršenija jer je tijekom drugog seta gubio 2-4, ali je od tog trenutka potpuno okrenuo stvari na terenu u svoju korist. „Bio je to jedan od najgorih ulaza u meč koje sam imao u karijeri“, rekao je, između ostaloga, nakon dvoboja Nadal koji se i ozlijedio tijekom meča protiv Fogninija. Naime, nakon što mu je iz ruku ispao reket odbio se od tlo te ga pogodio u nos. „Imao sam takva iskustva, ali s palicom za golf. Nikada mi se ovo nije dogodilo s teniskim reketom“, dodao je Nadal koji će u trećem kolu igrati protiv Francuza Richarda Gasqueta koji je pobijedio Srbina Kecmanovića sa 6-2, 6-4, 4-6, 6-4.