ISPISALA POVIJEST / I jedan Hrvat zaslužan je za senzacionalan uspjeh Britanke koja je šokirala teniski svijet: 'Bio mi je to veliki izazov'

Emma Raducanu nova je velika priča svjetskog tenisa, mlada Britanka osvojila je US Open u tek četvrtom nastupu na turnirima WTA i Grand Slam kategorije. Do titule je došla iz kvalifikacija i to bez ijednog izgubljenog seta. U dijelu njene karijere pomogao joj je kao sparing partner i trener Hrvat Roman Kelečić.