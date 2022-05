U mnogim segmentima 19-godišnji španjolski tenisač Carlos Alcaraz je bolji nego li su to bili Rafael Nadal, Novak Đoković ili, pak, Roger Federer u njegovim godinama.

Alcaraza, koji se nakon osvajanja ATP Masters 1000 turnira u Madridu probio na šesto mjesto ATP ljestvice, već se naveliko uspoređuje s fantastičnim teniskim trojcem te je u mnogim segmentima, barem do sada, Alcaraz nadmašio baš svakog od njih. Kako će se njegova karijera razvijati tek treba vidjeti, no jedan od posebnijih podataka jest taj da je Alcaraz do sada igrao pet finala na ATP turnirima i svih pet je osvojio.

Nadal, Đoković i Federer nisu imali takvo otvaranje karijere, oni nisu uspjeli dobiti svojih prvih pet finala, a Alcaraz ne samo da je učinio takvo što, već je u tih pet finala ostvario savršenih 10-0 u setovima.

Sve je krenulo u Hrvatskoj

Sve je počelo osvajanjem turnira u Hrvatskoj, u Umagu, kada je prošle godine pobijedio Francuza Richarda Gasqueta 6-2, 6-2. Tijekom 2022. godine već je na četiri osvojena turnira, a redom je pobjeđivao Argentinca Diega Schwartzmana u Rio de Janeiru sa 6-4, 6-2 pa Norvežanina Caspera Ruuda u Miamiju sa 7-5, 6-4.

Potom se uslijedila dva trijumfa na domaćem terenu u Španjolskoj. Prvo u Barceloni protiv sunarodnjaka Pabla Carrena Buste od 6-3, 6-2 i na kraju u Madridu protiv Nijemca Alexandera Zvereva od 6-3, 6-1.

Mladi Carlos je u Madridu na svoj 19. rođendan svladao sunarodnjaka i idola Rafaela Nadala, da bi potom svoje teniske vještine prezentirao i u ogledu s Novakom Đokovićem. Protiv ponajboljih tenisača u povijesti pokazao je najbolje od oba svijeta. Agresivnost mladog Španjolca podsjeća na Nadala, dok um prvaka i smirenost u najgorim trenucima neodoljivo podsjećaju na Đokovića.

A trijumfima protiv najboljih tenisača svijeta, postao je najmlađi igrač u povijesti ATP Toura još od 1990. godine, koji je izbacio trojicu od pet najboljih igrača na ATP ljestvici. (Nadal 4., Đoković, 1., Zverev 3.) Sljedeći najmlađi tenisač koji je to uspio bio je upravo Đoković, koji je s 20. godina 2007. godine pobijedio Andyja Rodicka, Rafu Nadala i Rogera Federera. Alcaraz je ujedno najmlađi tenisač koji je svladao Nadala i Đokovića.

Cilj? Grand Slam

Samo 11 tenisača se može pohvaliti takvim podvigom na istom turniru te je tek peti koji je to uspio u nekoliko dana. Alcaraz je ove sezone pobijedio na sedam uzastopnih mečeva protiv najboljih deset igrača svijeta, još od turnira u Miamiju gdje je došao do prve Masters titule. Španjolac je sada lider na ATP Touru s 28 pobjeda u ovoj sezoni.

Također, Alcaraz ima još jedan najbolji rezultat: Četiri titule trenutno je najviše koliko jedan tenisač ima na Touru, a Španjolac se našao ispred Nadala i Rubljova koji imaju po tri. No, Alcaraz tu ne planira stati. Trenutno je šesti igrač svijeta, što mu je najbolji plasman na ATP listi u karijeri, a on najavljuje pohod na Grand Slam.

"Mislim da sam spreman osvojiti Grand Slam. To je moj ovogodišnji cilj, pokušat ću osvojiti svoj prvi trofej na najvećim turnirima. Radim na tome, vidjet ćemo što će se događati", rekao je mladić koji će priliku za ostvarenje sna imati već 22. svibnja kada počinje Roland Garros.