Milan je i dalje prva momčad Serie A te kako stvari stoje, Rossoneri bi trebali postati prvaci Italije nakon dugih 11 godina. Nakon što je s njima osvojio i posljednji Scudetto, Zlatan Ibrahimović mogao bi ponoviti taj uspjeh s Milanom.

A nije Ibra više u dvadesetim godinama, dapače. Šveđanin je ušao u 41. godinu života i oporavak od ozljede više ne ide brzinom na koju smo navikli kod neuništivog Zlatana. On se što prije htio vratiti na teren kako bi pomogao Milanu u borbi za naslov, ali čini se da je želja na kraju bila prevelika, a tijelo nije moglo.

Cijele je godine muku mučio s ozljedom koljena, a čini se kako bi ga upravo ta ozljeda mogla poslati u mirovinu.

Kraj velike karijere?

Upravo je to koljeno najveći problem Zlatana Ibrahimovića. Nedavno su talijanski mediji počeli pisati kako bi to mogao biti kraj karijere za legendarnog Šveđanina. Prvotno su tamošnji mediji pisali kako će se Ibra umiroviti ovog ljeta ako Milan dođe do toliko željene titule, ali sada su isplivale nove informacije.

Talijani pišu kako će Ibra gotovo sigurno završiti karijeru ovog ljeta, a što je najgore, možda je već i odigrao posljednju utakmicu. Lijevo koljeno teško može izdržati napore treninga i visoki ritam cijele sezone, zbog čega je Zlatan često odmarao.

Urednik Sky Italia i čovjek koji je radio na dokumentarcu o Zlatanu, Peppe Di Stefano, objavio je priču koja puno govori o stanju u kakvom je Ibra.

"Toliko je dobrih vijesti za Milan u posljednje vrijeme da mi je baš žao što ovo objavljujem. Zlatan vjerojatno završava karijeru na kraju sezone. Dobio sam informaciju od jednog igrača Milana da je na posljednjem treningu plakao od bolova, ali da igra pod anestezijama i da izdržava. Pioli i medicinski tim mu brane da igra, ali on igra usprkos svemu i svima, želi biti tu, da ulazi s klupe bar zadnjih 5-10 minuta jer želi Scudetto. Jednostavno, Zlatan ne trenira s ekipom od utorka pa sve do petka, konstantno ga koljeno muči jer mu otiče, modri, stvara nerealne bolove. On tjera inat. Ali sam zna da ima samo dvije opcije na ljeto. Ili će završiti mirno karijeru ili će ići na rizičnu kompletnu operaciju koljena i kako bi se spremio za još jednu posljednju sezonu u svojoj karijeri. Jedino što vuče Zlatana za narednu sezonu je posljednji pokušaj osvajanja Lige prvaka, ali šanse su 90% da će završiti karijeru ove sezone, 10% dajem šanse za nastavak još naredne sezone. On ne može igrati više od 10-15 minuta, doktori iz medicinskog tima su mi ovo potvrdili. Jednostavno koljeno mu otiče i sprječava ga da normalno trči. Operacija? Možda bi spriječila bol na neko vrijeme, da mu olakša, ali bol bi se vratila za par mjeseci. Zlatana je pogodila i smrt Mina Raiole, tako da i to može biti neka prekretnica, iako je koljeno najveći razlog. Ako Milan uzme Scudetto, mislim da je to to. Mislim da gledamo Zlatana posljednji put na San Siru u nedjelju. Volio bih da nije tako, volio bih da me demantira, on je moj prijatelj, ali on zna što je najbolje za njega!"