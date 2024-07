''Mislila sam kako su umrijeti u trećem setu'', kazala je uplakana Donna Vekić nakon poraza od Jasmine Paolini u polufinalu Wimbledona, Talijanka je slavila preokretom sa 2-6, 6-4, 7-6 (8) nakon dva sata i 51 minute sjajnog tenisa na središnjem terenu.

"Desna me je ruka toliko boljela, imala sam problema i s nogom. Nije mi bilo lako igrati, ali oporavit ću se. Plakala sam koliko me je boljelo, nisam znala hoću li moći završiti meč. Moj mi je tim rekao kako mogu biti ponosna na sebe iako mi je sada teško. No, u ovim trenucima je teško biti pozitivan jer sam bila toliko blizu" kazala je 28-godišnja Osječanka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da je Vekić u trećem setu imala problema s podlakticom desne ruke posebno je bilo vidljivo prilikom serviranja. Sve do vodstva Paolini od 5-4 u drugom setu naša je najbolja tenisačica osvojila sve gemove na svom početkom udarcu, da bi tada po prvi put pokleknula na svom servisu pa se otišlo u treći set u kojemu je Vekić još dva puta gubila gemove na svom početnom udarcu, a i u svim ostalim gemovima je mnogo teže dolazila do poena.

Vekić je u Wimbledonu po prvi put zaigrala u polufinalu nekog "grand slam" turnira te je tako postala treća hrvatska tenisačica kojoj je to uspjelo, nakon Ive Majoli u Roland Garrosu 1997. kojega je i osvojila, te Mirjane Lučić koja je igrala polufinala Wimbledona 1999. i Australian Opena 2017.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa