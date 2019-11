POTPUNA DOMINACIJA RUSA PROTIV HRVATSKE: Dodig i Mektić izgubili u dvoboju parova

U utorak se sastaju Španjolska i Rusija, a u zadnjem susretu u skupini Hrvatska, koja brani naslov pobjednika Davis Cupa, u srijedu će igrati protiv Španjolske

Hrvatska teniska reprezentacija krenula je u obranu naslova pobjednika Davis Cupa porazom od Rusije sa 0:3 u susretu 1. kola B skupine završnog turnira novog formata Davis Cupa.

Rusija je osigurala pobjedu u prva dva meča nakon što je Andrej Rubljov pobijedio Bornu Goju sa 6-3, 6-3, a zatim Karen Hačanov porazio Bornu Ćorića sa 6-7 (4), 6-4, 6-4.

U posljednjem meču Hačanov i Rublev su u igri parova bili bolji od Ivana Dodiga i Nikole Mektića sa 7-6 (3), 6-4.

Neuspješan debi Goje

U prvom meču dana Borna Gojo, 21-godišnji debitant u našoj teniskoj reprezentaciji, poražen je od Andreja Rubljova sa 3-6, 3-6 poslije sat i osam minuta igre.

Borna Gojo (ATP-280), koji je tek prije tri mjeseca krenuo u svijet profesionalnog tenisa, loše je krenuo u meč protiv favoriziranog Rubljova, 23. igrača svijeta. Izgubio je servis već u prvom gemu, ali uspio se pribrati i odmah uzvratiti “breakom”. No, ostatak prvog seta bio je “jednosmjerna ulica” u kojoj je ruski tenisač još dva puta oduzeo servis Goji. Na startu drugog seta Gojo je imao dvije vezane “break-lopte”, ali ih nije iskoristio. Kazna je stigla vrlo brzo, Rubljov dolazi do “breaka” i rutinski zaključuje meč u svoju korist.

Gojo je igrao za američko sveučilište Wake Forest, a u reprezentaciju je ušao umjesto ozlijeđenog Marina Čilića. Privremeni izbornik Franko Škugor odlučio se za njega jer je smatrao da će se bolje snaći na bržoj podlozi od Nine Serdarušića.

Hačanov i viroza svladali Ćorića

U drugom susretu naš prvi reket Borna Ćorić izgubio od Karena Hačanova 7-6 (4), 4-6, 4-6.

Ćorić je dobro otvorio meč, dobio je prvi set, nažalost u nastavku seta ostao je bez snage nakon nedavne viroze i Hačanov je okrenuo rezultat u svoju korist.

Bio je to njihov treći međusobni susret i prva pobjeda za 17. tenisača svijeta. Prva dva meča Ćorić je dobio 2017. u Rotterdamu i Milanu.

U prvom setu do rezultata 3-3 nije bilo previše uzbuđenja i oba tenisača sigurno su držala svoje servise. Prvi je do prilike stigao ruski tenisač koji je prvi vodstvu 4-3 imao tri vezane break lopte. Međutim, Borna je sjajno odigrao nastavak gema i uspio je izjednačiti na 4-4. Set je potom razriješen u trinaestoj igri. Hačanov je uz mini break poveo 2-0, no Borna je u nastavku uzvratio s dva oduzeta servisa i rezultatom 7-4 dobio ‘tiebreak’.

U drugom setu Rus je uspio izjednačiti, a ključnim se pokazao sedmi gem u kojem je Hačanov napravio break za vodstvo 4-3. U idućem gemu je Borna imao priliku vratiti izgubljeni gem, ali nije uspio.

U trećem setu Ćorić je očito ostao bez snage. U petom gemu je spasio čak četiri break lopte, ali u sedmoj igri nije i Rus je stigao do velike prednosti koju je obranio do kraja meča.U našoj skupini je i Španjolska, koju predvodi prvi tenisač svijeta Rafael Nadal.

Slijede Španjolci

U utorak se sastaju Španjolska i Rusija, a u zadnjem susretu u skupini Hrvatska, koja brani naslov pobjednika Davis Cupa, u srijedu će igrati protiv Španjolske.

Na finalnom turniru Davis Cupa u Madridu sudjeluje 18 reprezentacija podijeljenih u šest skupina, a u četvrtfinale će se plasirati pobjednici skupina i dvije najbolje drugoplasirane reprezentacije. Četvrtfinale je na rasporedu u četvrtak i petak, dan kasnije je polufinale, a u nedjelju, 24. studenoga, je finale.