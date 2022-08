Najbolji srpski tenisač svih vremena Novak Đoković ne samo da neće nastupiti na US Openu (naravno, ukoliko u sljedećih 48 sati ne promijene COVID pravila), nego su se organizatori u New Yorku pobrinuli na svom službenom Twitteru pobrisati one twitove koji ukazuju na, prema srpskim medijima, nepravdu koja je zadesila Novaka kojem je zabranjen nastup na slavnom turniru jer nije procijepljen.

Fanovi danima dijele objave

"Već danima na društvenim mrežama fanovi Đokovića dijele svaku objavu US Opena uz poruku da se osjećaju prevareno, a administratori posljednjeg Grand Slama u sezoni su sada napravili nešto potpuno neprihvatljivo. To je čista cenzura, sramotan potez čelnika US Opena", navodi srpski tabloid Kurir.

Infomer, pak, piše kako čelnici US Opena žele ušutkati sve one koji razmišljaju drugačije.

Blic Sport navodi:

'Teško je vjerovati da će se išta promijeniti'

"Teško je vjerovati da će za dva dana američke vlasti promijeniti odluku i neprocijepljenima dozvoliti da uđu u zemlju. Ipak, dok god postoji nada, Đokovićevi navijači će se nadati. Nole se nalazi u Beogradu gdje trenira punom parom kao da će sutra zaigrati u New Yorku. Ipak, nije teško zaključiti da je stav da će Novak putovati 'preko bare' sveden na puki optimizam. Realnost je skroz drugačija."

Za spomenuti kako je Đoković i dalje u ždrijebu, postavljen je za petog nositelja jer se Saša Zverev povukao. Ukoliko Nole bude otkazao nastup na US Openu prije ždrijeba, njegovo mjesto zauzet će još jedan Srbin, Miomir Kecmanović.