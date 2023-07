Nakon što je u petak postao prvi australski tenisač koji se probio u polufinale umaškog ATP turnira, 23-godišnji Alexei Popyrin (ATP - 90.) je pobjedom 6-7 (2), 7-5, 6-3 nad sedmim nositeljem, Talijanom Matteom Arnaldijem (ATP - 76.), ostvarenom nakon tri sata i 17 minuta iscrpljujuće borbe, postao i prvi australski finalist na Plava Laguna Croatia Openu.

"Već nakon onog prvog seta od 90 minuta nije bilo lako stajati na nogama, a još sam ga i izgubio. No, fizički sam se osjećao dobro. Ne igra se baš svaki dan za finale na ATP Touru. Nije to situacija u kojoj je odustajanje opcija", rekao je Popyrin o svom fizičkom stanju tijekom jednog najiscrpljujućih mečeva koje je odigrao.

No, Australian tvrdi da to neće utjecati na njegovu pripremu za nedjeljno finale, njegovo drugo u karijeri, a prvo nakon što je prije dvije godine u Singapuru osvojio svoj prvi ATP naslov.

"Bit ću spreman. Možda ću malo duže spavati, preskočiti doručak, jer je finale u 20 sati, tako da imam cijeli dan. Radit ću sve kao i za bilo koji drugi meč, samo nešto kasnije nego što sam to činio prethodnih dana."

Popyrin je u ovom dvoboju bio taj koji je diktirao tempo, mogao čak doći do pobjede i u dva seta, samo da je zadržao prednost 'breaka' koju je imao u dva navrata.

"Moglo je biti puno kraće. Jedina dva servisa koja sam izgubio bila su u prvom setu i to kad sam napravio 'break'. Moglo je biti 6-3, 6-4. No, ponosan sam kako sam se mentalno zadržao u meču. Da, iskorištenost prilika za 'break' 4 od 19 nije baš sjajna statistika, ali to možete gledati na dva načina - kao na propuštene šanse ili pozitivno razmišljati o stvorenim prilikama. Izabrao sam ovo drugo. Istina je da je na mnoge od tih prilika Arnaldi sjajno odigrao, ostavljajući me bez šanse. On je već sada sjajan igrač, a bit će još i bolji."

U trenutku kad je završio meč, još nije znao protiv koga će igrati i bilo mu je svejedno. No, nije mogao pobjeći od pitanja što misli o mogućem dvoboju sa Stanom Wawrinkom.

"Stan je legenda našeg sporta, vjerojatno najbolji udarač svih vremena, kad je u formi. Svi igrači iz posljednjih 15 godina koji su uspjeli osvojiti Grand Slam naslov, za mene su legende, a on ih je osvojio tri. To je nevjerojatno", zaključio je Australac koji će u nedjelju moći zaraditi preuranjeni dar za 24. rođendan, a proslavit će ga 5. kolovoza.