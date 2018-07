POLUFINALE DAVIS CUPA PREMJEŠTENO IZ SPLITA U ZADAR: ‘Tenisači su željeli igrati na otvorenom’

Polufinale Davis Cupa prebačeno u Zadar

Polufinalni susret Svjetske skupine Davis Cupa između tenisača Hrvatske i SAD-a, ipak će se održati od 14. do 16. rujna u Zadru, a ne u Splitu, kako je ranije objavljeno. Tu je odluku donijelo novo vodstvo Hrvatskog teniskog saveza (HTS), u dogovoru s Međunarodnim teniskom federacijom (ITF), te ju u petak priopćilo na konferenciji za medije u gradu domaćinu.

Igrat će se na zemlji

Predstavnicima medija su razloge za promjenu domaćinstva, kao i plan izgradnje teniskog kompleksa u Zadru predstavili predsjednica HTS-a Nikolina Babić i zadarski gradonačelnik Branko Dukić i predsjednik Organizacijskog odbora Petar Mirić, dok je o samom dvoboju s Amerikancima govorio naš reprezentativac Borna Ćorić.

Susret će se, kao što je ranije planirano, održati na otvorenom, na zemljanoj podlozi. Za tu priliku bit će izgrađeno centralno igralište te još četiri terena uz sportski centar Višnjik, koji je u dva navrata, protiv Brazila 2008. i Francuske 2016., već ugostio tenisače u ovom natjecanju i u oba navrata su naši tenisači došli do pobjede.

Izgradit će se igrališta koja ostaju u naslijeđe

Nakon dvoboja izgrađena igrališta će ostati “u naslijeđe”, što će biti dodatna korist od organizacije ovog susreta koji će se održati pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović.

Igrači su željeli igrati na otvorenom

“Bilo je stvarno vrlo teška odluka. Gledali smo sve segmente prednosti Splita i prednosti Zadra, same organizacije i svega ostalog”, rekla je Nikolina Babić te istaknula:

“Vodili smo se, naravno, prvenstveno željom igrača da se susret održi na otvorenom. Jedan od velikih faktora je što smo na samo dva mjeseca od početka susreta, a plaža Žnjan u ovom trenutku nema nikakvu infrastrukturu i to je veliki rizik za organizaciju. Mi se stvarno zahvaljujemo Gradu Splitu, gradonačelniku i njegovim suradnicima na ukazanom povjerenju i mogućnosti za razgovor. Međutim, kad smo sve sagledali, pogotovo uz mogućnost da tih deset terena ostane nakon susreta, odabrali smo racionalno. Nakon Davis Cupa, HTS-u će ostati centar koji je sukladan našem razvojnom programu, a to je razvoj i postavljanje nacionalnih centara diljem Hrvatske na dobrobit mladih igrača, sporta i jačanja regija, jer bez toga nema ni jačanja Hrvatskog teniskog saveza.“

Radovi na izgradnji kreću odmah

“Prvi prioritet je da se počne s radovima i mislim da će se s iskopima na centralnom terenu krenuti već danas ili sutra“, rekao je Petar Mirić.

“Pripremit ćemo prvo pet terena, a preostalih pet će biti izgrađeni do kraja godine. Centralni teren će biti gotov do 22. kolovoza, a onda kreće montaža tribina. Dimenzije su 101 metar u dužinu, 64 metara u širinu, te 14 metara u visinu. Stat će oko 8000 gledatelja, a radit ćemo direktan spoj tunelima za određene skupine kao što su igrači i službene osobe, iz sigurnosnih razloga. Paralelno će se raditi uređenje svih prostora u dvorani, kao što su prostor za igrače, VIP i predsjedničkog restorana, press centra, radnih prostora ITF-a i organizatora. Svi radovi u dvorani trebali bi biti gotovi do 1. rujna, a tribine i igralište do 7. rujna”, kazao je Mirić.

Ćorić glavni adut

Jedan od glavnih aduta hrvatskog sastava u tom dvoboju, u kojem će Hrvatska pokušati izboriti treće finale Davis Cupa u povijesti, ponovno će biti Borna Ćorić, koji je prije dvije godine u Portlandu donio odlučujući bod za četvrtfinalnu pobjedu 3-2 protiv SAD-a, do koje su naši tenisači došli nakon što su izgubili prva dva pojedinačna meča.

“Amerikanci imaju toliko široku momčad da je nemoguće predvidjeti koga će staviti u sastav protiv nas. Mi smo se dogovorili da igramo vani na zemlji, sa čime se slažem, jer to nama najviše odgovara, pogotovo meni. Oko toga smo se svi složili. To će biti veliki spektakl, odlično ćemo se spremiti, a ja se u Zadru osjećam kao kod kuće. Stvarno mislim da ću moći pružiti svoju najbolju partiju“, rekao je Borna Ćorić koji je zbog ozljede koljena nije mogao pomoći našoj reprezentaciji u finalu 2016. godine, kad su Argentinci slavili u zagrebačkoj Areni sa 3-2.

Potencijalno finale protiv Francuza ili Španjolaca

U slučaju pobjede nad Amerikancima, hrvatski tenisači bi u finalu gostovali, jer su bili domaćini u posljednjim dvobojima protiv obje reprezentacije iz drugog polufinalnog para, u kojem će Francuska u Lilleu ugostiti Španjolsku. Finalni dvoboj Davis Cupa bit će odigran od 23. do 25. studenog.