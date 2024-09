Osijek dočekao Donnu Vekić mjesec dana nakon osvajanja srebrne medalje

Na osječkom Trgu Slobode u srijedu je Grad Osijek organizirao veličanstven doček za osvajačica olimpijskog srebra iz Pariza hrvatsku tenisačicu Donnu Vekić.

Naime, zbog obveza Donna se nakon Olimpijskih igara nije vraćala u rodni Osijek već je u Americi odradila dva turnira te je jedina prilika da Osijek ovako srdačno dočeka svoju srebrnu olimpijku bilo mjesec dana nakon zatvaranja Olimpijskih igara u francuskoj prijestolnici Parizu.

Donna je ovu godinu ocijenila čudesnom nakon polufinala u Wimbledonu, finala na Olimpijskim igrama i četvrtog kola na US Openu.

"Definitivno je najbolja godina do sada u mojoj karijeri, ali moj najveći je uspjeh što se, nakon ovih mojih rezultata, toliko puno djece počelo baviti tenisom i pratiti ženski tenis da me to čini iznimno sretnom", poručila je Donna.

Još jednom je ponovila da joj je najteži meč na OI bio četvrtfinale no dodala je kako je znala da i u polufinalu mora pobijediti želi li do sigurne medalje.

"Podrška iz cijele Hrvatske se osjetila i ne mogu vam se dovoljno zahvaliti na tome", kazala je Donna napominjući kako joj je teško bilo još od Wimbledona, ali da su je navijači gurali da ide dalje.

"Osjećala sam energiju navijača iz Hrvatske i bez nje bi teško do medalje. Teško mi je bilo još od Wimbledona ali ste me gurali dalje tako da je ova medalja jednako vaša kao i moja", naglasila je Vekić.

Prema njezinim riječima od kada je dobila medalju ne spušta je iz torbe.

"Kako sam se namučila da je osvojim i neću se neko vrijeme udaljavati od nje".

Na upit voditelja programa Drage Ćosića 'što ćemo s Kineskinjom', Donna je kratko odgovorila:

"Doći će ona na Wimbledone".

Na konstataciju da je od ponedjeljka na 21. mjestu WTA ljestvice, što je samo dva mjesta lošije od njenog najboljeg plasmana 2019. godine, Donna je podsjetila kako joj je to bio i cilj na početku godine uz osvajanje medalje.

"Sezona još nije gotova, ostalo je nekoliko turnira do kraja godine i mislim da ću tek onda moći zapravo proslaviti medalju. Ako ne uspijem dosegnuti bolji plasman na WTA ljestvici od onoga 2019. godine tu je medalja", zaključila je Donna koja se na osječki Trg slobode dovezla u Citroenu iz 1971. godine.

Uz našu srebrnu olimpijku Donnu Vekić, na bini su još bili i sudionici Olimpijskih igara Aurel Benović i boksački trener Matej Matković te ukrajinski gimnastičar s prebivalištem u Osijeku Ilja Kovtun, osvajač srebrne olimpijske medalje u Parizu dok su se braća Anton i Patrik Lončarić javili video linkom. Osječka je publika pozdravila još i osvajače olimpijskih odličja iz Osijeka rukometašicu Kaju Ileš i veslača Davida Šaina.

Doček srebrne olimpijke Donne Vekić organizirao je Grad Osijek te su joj čestitke uputili osječki gradonačelnik Ivan Radić i obnašatelj dužnosti osječko-baranjskog župana Mato Lukić.