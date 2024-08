Novinar pobjesnio zbog Đokovića: 'Ti nisi pobjednik, ti si heroj'

Novak Đoković osvojio je zlatnu olimpijsku medalju nakon sjajnog finalnog meča u Roland Garrosu, sa 7-6(3), 7-6(2) pobijedio je Španjolca Carlosa Alcaraza, a njegov uspjeh inspirirao je jednog brazilskog novinara koji ga je uzeo za primjer i održao emotivan govor.

Istaknuo je novinar da Novak nije pobijedio samo svoje protivnike, već i sve one koji su ga htjeli obezvrijediti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Đokoviću ti nisi pobjednik, ti si oslobodilac. Bacio si pod noge gomilu kukavica koje su htjele vidjeti tvoju sramotu, nisu htjele su tvoj poraz, već tvoju sramotu! Stavio si pod noge hrpu džeparoša koji su posvećeni etici, imat će noćne more o tebi", poručio je i nastavio:

"Đokoviću, tvoja zlatna medalja ponižava propagatore lažne nauke, na svaki sramotan napad lobista odgovarao si sjajnom igrom. Učio si na snazi dostojanstva gomilu koja nikada neće razumjeti što je to. Uhićen si u Australiji, a oslobodili su one koji su se poklonili sramoti. Nekoliko njih se razboljelo, a ti si ostao prodavati zdravlje. Pokazao si da čarobni napitak ne postoji, a još manje za masovne ucjene. I uz to, nakon uhićenja protjeran si iz zemlje. Htjeli su te moralno uništiti, htjeli prekinuti tvoju utrku, hteli su da nestaneš s karte. Zauvijek si na mapi, ne samo kao najveći u povijesti, zauvijek si na mapi kao vođa vrste. U vrijeme pokornosti tvojih bližnjih tko se usudi dignuti glavu vidjet će te Đokoviću. Neki to neće izdržati i radije će se ponovo suočiti sa zemljom sakupljajući zlatne mrvice politički korektnih lobista. Ali oni koji se usude cržati te uspravno naći će nadu u tebi. Jednoga dana velika sramota čovječanstva bit će na pravi način razotkrivena i tog dana nećeš biti na vrhu postolja. Bit ćeš u galeriji vječnosti, s nedvosmislenim priznanjem tko si. Đokoviću, ti si heroj!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa