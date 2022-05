Ostala su dva dana do početka drugog Grand Slam turnira sezone, Roland Garrosa. Za najboljeg tenisača svijeta Novaka Đokovića, koji je Australiju propustio zbog poznate drame s cjepivom koju je imao, to će biti prvi takav turnir ove godine u kojem će se htjeti izjednačiti s Kraljom zemlje, Rafaelom Nadalom, Španjolcem koji je iskoristio neigranje Đokovića i u Australiji uzeo naslov.

Brani naslov na Roland Garrosu

Srpski tenisač je branitelj naslova na Roland Garrosu, ali sada ima vrlo težak zadatak. U njegovoj polovici ždrijeba nalaze se i Rafael Nadal i mladog teniskog asa, čudesnog 19-godišnjeg Carlos Alcaraz. Tako bi Nole s Nadalom mogao igrati već u četvrtfinalu, a u polufinalu s Alcarezom, mladićem koji bi mogao postati i broj 1.

"Osjećam se da sam tu da se borim za svaki Grand Slam, vjerujem u svoje umijeće da se borim za najprestižnije trofeje. Kao branitelj titule, mislim da to mogu napraviti ponovo, to će mi biti cilj", kazao je u najavi ovog slavnog turnira.

Novinare je u Francuskoj zanimalo otkud Novakova objava o Nikoli Tesli i broju 369. Đoković je prošlog tjedna, naime, započeo 369. tjedan na vrhu ATP liste, a onda je uslijedila i objava s likom Nikole Tesle.

"Veliki sam ljubitelj Nikole Tesle, on je rekao da se otkrivaju neke tajne univerzuma kada se razumije tajna broja 369, nisam kompetentan, ali me to zanima itekako. Pratili su me brojevi tokom karijere, neke stvari bilježim, naizgled slučajnosti, ali ne postoji slučajnosti", rekao je Novak Đoković.

Opsesija brojevima Nikole Tesle

Inače, Nikola Tesla je imao veliku opsesiju brojevima 3,6 i 9. Tvrdio je svojedobno je da su oni jako važni i da su ključ svemira.

"Ako biste znali veličanstvenost trojke, šestice i devetke, imali biste ključ univerzuma", svojevremeno je govorio Nikola Tesla, prenose srpski mediji.

Mnogi znanstvenici poslije Tesle pokušavali su razotkriti njeno značenje, tražeći smisao u matematici, fizici, svakodnevnom životu, ali nitko nije imao uspjeha. Neke navodne priče tvrde da je Nikola uvijek volio odsjesti u sobi u hotelu čiji je broj bio djeljiv sa tri, a na kraju je i preminuo u sobi br. 3327 u jednom od hotela u New Yorku.