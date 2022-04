Prvi tenisač svijeta Novak Đoković uoči nastupa na zemljanoj podlozi u Monte Carlu dao je intervju za Sportklub. U njemu se osvrnuo i na to kako se osjeća u Monte Carlu i je li spreman zaboraviti sve ružne stvari koje su mu se dogodile ove godine. Nole se, tako, nakon duge pauze vraća na teren u boljim okolnostima za njega što se tiče mjera glede koronavirusa.

'Monaco je moje boravište preko 10 godina'

"Monaco je moje boravište preko 10 godina, oba moja djeteta su rođena ovdje, tako da ima posebno mjesto u mom srcu. I ovo mjesto i ovaj klub. Na ovim terenima puno sam vremena proveo, znam ljude koji rade u klubu, tako da je nekako lijep osjećaj spavati u svom krevetu i sudjelovati na profesionalnom turniru. Nemam puno prilika takav osjećaj imati negdje drugdje", kazao je Novak Đoković koji je prošao kroz najteži period u svojoj karijeri...

'Treba nastaviti dalje, ali takvo što se ne može zaboraviti'

"Pa, ne može se takvo što samo tako zaboraviti. To je stvarno nemoguće, ali može se prihvatiti i treba nastaviti dalje. To je nešto što ne treba više čovjeka brinuti ili ga sputavati što će se dogoditi u trenutku ili što će se dogoditi u budućnosti. Imao sam puno situacija na terenu i van njega koje su, onako, traumatične od ovih odvratnih ratova u odrastanju pa nadalje. Sve to ostavi ožiljak. Ove godine sam doživio što nikada nisam doživio u svojoj karijeri, u svom životu. Sigurno da je mentalno i emotivno ostavilo nekog traga na mene. Koliko je to veliko, koliko će me to pratiti, ne znam. To je nešto što ne mogu predvidjeti i ne mogu trošiti energiju, da razmišljam o tome koliko će me to pratiti", rekao je Đoković.