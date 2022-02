Nakon skandala u Australiji i deportacije iz zemlje Novaka Đokovića prošlo je preko mjesec dana, ali je srpski tenisač i dalje broj jedan tema svjetskih medija.

Napokon se obratio javnosti u velikom intervjuu za BBC u kojem je pričao o svemu što se dogodilo. Otkrio je što ga je najviše povrijedilo, je li pratio finale Australian Opena i planira li se cijepiti. Novak i njegovi stavovi i dalje su tema broj jedan u svijetu sporta.

Nakon njegova intervjua javili su se mnogi sportaši, kolege tenisači, ali i influenceri te je svatko od njih imao svoj stav oko Novakovih izjava. U javnost je procurio i dio razgovora s BBC-em koji jedna od najvećih medijskih kuća nije pustila u javnost.

On se priprema, a dolaze dobre vijesti

Za to vrijeme Đoković se priprema za svoj prvi turnir u 2022. godini. Trenutno je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima gdje bi trebao braniti prvo mjesto na ATP ljestvici. Dok srpski tenisač gleda kako osvojiti turnir u Dubaiju, iz Engleske dolaze dobre vijesti za Đokovića.

Bivši tenisač, Tim Henman, trenutno radi u organizaciji Wimbledona, a on tvrdi da bi Đoković mogao zaigrati na britanskom Grand Slamu iako nije cijepljen.

"Wimbledon prati preporuke vlade ove zemlje tako da će za sudjelovanje na turniru biti potreban samo antigenski test, a ne obavezno cijepljenje. To će se odnositi na sve, gledatelje i profesionalne sportaše. Tako će biti do daljnjega, ako se nešto ne promijeni", rekao je Henman u razgovoru na BBC Radio Four.

'Trenutno je takva situacija'

Navijači mogu dolaziti na sportska događanja u Ujedinjenom Kraljevstvu bez da su cijepljeni, a bivši tenisač smatra da će takva situacija ostati sve do lipnja kada se održava Wimbledon.

"To su trenutno pravila za ulazak u UK, a pravila Grand Slama će pratiti njihove odluke", rekao je.

Podsjetimo, Đoković je u velikom intervjuu za BBC rekao da je spreman propustiti sva Grand Slam natjecanja na kojima neće moći nastupiti zbog cjepiva, točnije da je spreman platiti cijenu da bude najbolji u povijesti zbog svojih stavova.