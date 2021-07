Srpski tenisač i najbolji igrač svijeta Novak Đoković, osvojio je prošlog vikenda šest naslov u Wimbledonu i ukupno mu je to 20. Grand slam u karijeri te se izjednačio s Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

Đokovića već sada neki, s valjanim razlogom, nazivaju najvećim tenisačem svih vremena, a upravo je ta tvrdnja izazvala poprilično žestoku reakciju kod jednog indijskog novinara koji je svoj tekst objavio na američkom portalu Sportskeeda. Novinar Shyam Kamal objasnio je zašto mrzi Đokovića i zašto za njega ne bi nikada mogao navijati.

"Malo je reći da nisam Đokovićev navijač. Postoji samo jedan bolji način da oslikam svoje osjećaje. Da moram birati jednog igrača da igra tenis za moj život, ne bih odabrao Đokovića, iako znam da mi je on najbolja šansa da ostanem živ", piše Kamal na početku svog teksta.

Zašto mrzi Novaka?

Zatim pojašnjava i zašto. "Iako moram priznati da je Đoković vjerojatno najbolji tenisač svih vremena, mrzim ga kao da je fašist. Zašto? Zato što je njegova majka Dijana 2008. godine rekla: 'Kralj je mrtav, živio kralj' nakon Đokovićeve pobjede protiv Federera u Australiji 2008. godine. Čak 13 godina kasnije, kada sam vidio njegovo ime ispisano na listi pobjednika Wimbledona, prisjetio sam se s koliko ga strasti mrzim. Bez obzira na to, on je i dalje ovdje, dostigao je Federera i Nadala i sve je na njegovoj strani. I bit će sve bolji i bolji", napisao je Kamal.

Ipak, koliko ga god ne voli, Kamal priznaje da je Đoković možda i najbolji tenisač svih vremena.

"Kako je Đoković postao najbolji? Vidjeli ste posljednji poen u finalu Wimbledona. Imao je 2:1 u setovima i 5:3 u četvrtom setu protiv jednog Mattea Berrettinija i što je radio? Odigravao je poteze čekajući da Talijan pogriješi. To je dobar potez, ali tko voli takav tenis? Dugo sam razmišljao zašto ga toliko mrzim. Vjerojatno zbog hladnokrvnosti i tog stila igre", smatra Kamal i onda poentira...

"Ako ste navijač Nadala i Federera, imate što voljeti. Đoković je najbolji i predobar je da biste bili uzbuđeni oko njega. Nepobjediv je. Ako zvučim ogorčeno, to je zato što jesam. To je priroda navijača koji podupiru one koji više nisu najbolji. Ali neka vas to sve ne odvrati od činjenice da je Novak Đoković iznad svih koji su igrali ovu igru. Statistički, naravno."