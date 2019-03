NEUNIŠTIVI DR. IVO U 4. KOLU: Karlović ostvario novu pobjedu, sljedeći suparnik mnogo je teži

Protiv malo poznatog Indijca Karlović je odigrao vrlo dobar susret

Hrvatski tenisač, 40-godišnji Ivo Karlović plasirao se u 4. kolo ATP turnira iz serije Masters 1000 u Indian Wellsu, on je u 3. kolu svladao Indijca Prajesha Gunneswarana sa 6-3, 7-6 (3) za sat i 13 minuta igre.

Protiv malo poznatog Indijca Karlović je odigrao vrlo dobar susret, vrlo dobro ga je služio servis, dok je na reternu u pravo vrijeme znao pritisnuti neiskusnog suparnika.

Break u osmom gemu

Jedine dvije “break-lopte” u susretu Indijac je imao u prvoj igri kada je stigao do 15-40 nakon što je Karlović promašio tri od četiri prva servisa. No, s dva servis-winnera Karlović se izvukao iz neugodne situacije. S druge strane, kada se Gunneswaran našao u problemima u osmoj igri prvog seta Karlović je bio spreman za ostvariti “break” koji mu je osigurao tu dionicu susreta.

Bez neizvjesnosti u 13. igri

Jedinu “break-loptu” u drugom setu Karlović je imao u trećem gemu, no Indijac je tada odlično odservirao pa je odluka o pobjedniku pala u tie-breaku. Gunneswaran je u odlučujućoj igri previše griješio dok je Karlović u pet svojih poena na servisu pogodio tri asa pa nije bilo neizvjesnosti. Karlović je poveo sa 6-1, Gunneswaran je smanjio na 6-3, ali onda je uslijedio 16. Karlovićev as u susretu kojim je stigao do pobjede.

U 4. kolu Karlović će igrati protiv boljeg iz susreta između Francuza Gillesa Simona i Austrijanca Dominica Thiema.