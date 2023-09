Boris Becker stajao je u kutu Novaka Đokovića od 2013. do 2016., a u tom razdoblju Đoković je osvojio 25 trofeja uključujući i šest Grand Slamova. Becker je od tada optužen za pronevjeru i bio u zatvoru.

Bivši njemački tenisač radio je na posljednjem Grand Slamu sezone kao stručni komentator pa se tako osvrnuo i na 24. Grand Slam njegovog nekadašnjeg štićenika.

"Finale je bilo remek-djelo. Teško je pronaći riječi kojima bi se opisao pothvat igrača koji je od 2007. do 2023. osvojio 24 Grand Slam naslova. Đokoviću je nebo granica. Odnosno, za njega ne postoje granice. Nije normalno biti ovako zdrav, gladan i inspiriran i sa 36 godina. Svi smo znatiželjni vidjeti gdje će završiti. Vjerujem kako će se sada fokusirati na Grand Slam turnire i igrati ih jedan po jedan bez razmišljanja o konačnom cilju. Njegova je najveća kvaliteta transformacija, on je sposoban svoj plan igre prilagoditi potrebama meča. Uvijek kod njega postoji plan B, C, D... Ma čitava abeceda", kazao je legendarni njemački tenisač.

Otkrio je Becker što ga je smetalo tijekom njihove suradnje.

"On nikada nije bio zadovoljan. Nikada! Čak i kada bi osvojio veliki turnir nije slavio nego je želio razgovarati o tome što nije napravio dovoljno dobro. Rekao bih mu: 'Nole, razmišljaj o tome sutra', ali me nije poslušao, nastavio je analizirati kako bi mogao napredovati. Ostali smo jako povezani. Novak ima dvije ličnosti - onu koja izađe na teren i onu izvan njega. On je jako dobar čovjek, voli činiti dobro, pomaže djeci preko svoje Fondacije i ako je nekom prijatelju teško on je prvi koji će mu pomoći", zaključio je Becker.