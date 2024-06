Prvi tenisač svijeta Novak Đoković operirao je koljeno u srijedu i trebat će mu puna tri tjedna za oporavak.

Zbog ozljede je Đoković bio prisiljen odustati od četvrtfinalnog meča Roland Garrosa protiv Norvežanina Caspera Ruuda i trebat će mu puna tri tjedna oporavka, što bi ga trebalo spriječiti u nastupu na Wimbledonu (1.-14. srpnja).

To bi značilo da će se oporaviti za nastup na Olimpijskim igrama gdje cilja na olimpijsko zlato koje je jedino što mu nedostaje u njegovoj kolekciji trofeja.

Zbog Đokovićeve ozljede organizatore Roland Garrosa prozvao je legendarni John McEnroe.

"Velika greška organizatora je što su stavili 37-godišnjeg Đokovića na teren u 22.30 bez razmišljanja koliko bi njegov meč s Musettijem mogao potrajati. Vremenski uvjeti su bili jako loši, bili su u kompliciranoj situaciji. Razumijem da su htjeli sve postići, ali bilo je drugih solucija", rekao je bivši američki tenisač pa dodao:

"Novaka je koljeno mučilo tjednima, a nakon meča je legao spavati u sedam ujutro i onda se vratio igrati dan i pol kasnije. To je izazov za sve. Borio se opet pet setova, to je previše, čak i za Novaka. Iako nismo sto posto sigurni, to je jedan od razloga zašto je ozlijedio koljeno. U svakom slučaju, tako se ne tretira bilo koji igrač, a kamoli najbolji na svetu…"

"Ovo donosi samo loš imidž tenisu. Pa kad je finale Svjetskog prvenstva počelo u 22.30?", zaključio je McEnroe.