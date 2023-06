Mladi hrvatski tenisač Dino Primžić plasirao se u petak u finale juniorskog Roland Garrosa nakon što je u polufinalu sa 6-3, 6-2 svladao Amerikanca Darwina Blancha.

Ovaj 17-godišnji Splićanin, koji je i prošle godine stigao do polufinala Roland Garrosa, za naslov će se boriti protiv Bolivijca Juana Carlosa Prada Angela.

Prižmić je šesti Hrvat u pojedinačnoj muškoj juniorskoj konkurenciji koji je ušao u finale na nekom Grand Slam turniru. Prije njega je to uspjelo Ivanu Ljubičiću (1996. je izgubio u finalu Wimbledona), Mariu Ančiću (izgubio u finalu Australian Opena 2000. i u finalu Wimbledona), Marinu Čiliću (2005. osvojio je Roland Garros), Borni Ćoriću (2013. osvojio je US Open), Mili Poljičku (2022. osvojio je Wimbledon). U pojedinačnoj juniorskoj konkurenciji Hrvatska je imala u finalu još i Mirjanu Lučić (1996 osvojila US Open, a 1997. Australian Open), Jelenu Kostanić (1998. osvojila Australian Open), Anu Konjuh (2013. osvojila je Australian Open i US Open), Janu Fett (2014. je izgubila finale na Australian Openu) i Petru Marčinko (2022. osvojila Australian Open).