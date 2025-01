Napustila Hrvatsku, promijenila državljanstvo i sad joj je puno bolje; Ostvarila je snove: 'Ne kajem se'

Objasnila je i tada kako se odlučila nastupati baš za Australiju. "Bila je to samo moja odluka. Australija me zvala, tamo mi se uvijek sviđalo i mislila sam da je to najbolji potez za mene. Ne kajem se zbog toga. No ništa se u Hrvatskoj nije meni loše dogodilo da bi to tada utjecalo na moju odluku", rekla je Tomljanović.