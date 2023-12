Kvalifikacijski meč za glavni ždrijeb ATP turnira između Austrijanca Dominica Thiema i Australca Jamesa McCabea igran u subotu u Brisbaneu morao je biti prekinut zbog zmije koja je ušla na teren.

McCabe je dobio prvi set protiv Thiema kada su navijači uočili zmiju u blizini električnih žica uz igralište.

Igra je zaustavljena i nastavljena tek nakon 40 minuta nakon što je hvatač zmija pozvan u pomoć uspio uhvatiti 50 cm dugačkog uljeza i ukloniti ga s terena.

Lokalni mediji objavili su da se radi o smrtonosnoj istočnjačkoj smeđoj zmiji.

"Stvarno volim životinje, posebno one egzotične", rekao je Thiem. "Ali rekli su da je to bila stvarno otrovna zmija i da je bila blizu nečijeg to bi bila stvarno opasna situacija."

Nekada treći tenisač svijeta i bivši pobjednik US Opena, koji je zbog problema s ozljedama pao na 98. mjesto na ATP ljestvici, uzvratio je u drugom setu prije nego što je zapečatio pobjedu 2-6 7-6(4), 6-4 i stigao do glavnog ždrijeba turnira.