Francuski tenisač Hugo Gaston drakonski je kažnjen zbog nesportskog poteza na meču protiv našeg Borne Ćorića na turniru u Madridu.

On je naime kod set lopte pri rezultatu 3-5 u prvom setu iz džepa bacio loptu na terenu u trenutku kada je Ćorić imao lagani udarac da okonča set. Očekivao je da će se ponoviti poen, no to se nije dogodilo.

Zbog nesportskog poteza danas je saznao kaznu a ona iznosi ogromnih 133.000 eura, što je jednako cijelom iznosu koji je ove godine zaradio na ATP Touru.

Spomenuti meč Ćorić je dobio sa 6-3, 6-3.

